video suggerito

Grave lutto per Romario, è morta la mamma Dona Lita: “Addio al mio grande amore, alla mia regina” Grave lutto per Romario. Uno degli attaccanti più forti della storia del calcio brasiliano e mondiale ha annunciato sui social la morte della mamma Dona Lita a 86 anni: “Il dolore che proviamo è inspiegabile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave lutto per Romario, è morta la mamma Dona Lita. Uno degli attaccanti più forti della storia del calcio brasiliano e mondiale ha annunciato sui social la scomparsa della madre a 86 anni: "Con infinita tristezza e con immensa nostalgia, dico fisicamente addio al mio grande amore, alla mia regina, alla donna che mi ha dato la vita e mi ha guidato sulla via dell'onestà. La mia amata mamma è andata incontro al Padre Celeste. Il dolore che proviamo in questo momento è inspiegabile, ma siamo certi che l'amore che Dona Lita ci ha donato è la cosa più preziosa che abbiamo".

L'ex calciatore del Barcellona e PSV Eindhoven, tra le altre, ha scritto un lungo post in memoria della madre, che era la sua prima tifosa: "Tutti quelli che mi seguono conoscono mia madre perché è stata sempre con me. È stata lei a emozionarsi, a commuovermi e a commuovere il Brasile rompendo bottiglie a ciascuno dei miei gol ai Mondiali del 94. Oggi ho perso mia madre, ma ho perso anche la mia migliore amica, la mia tifosa più entusiasta e la mia maestra di vita. Mamma, vivrai per sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto!!! Riposa in pace accanto al Signore e abbraccia mio padre per noi. Ti amerò per sempre! Chiedo al Padre Celeste la forza per affrontare questo momento difficile con la mia famiglia".

Romário è ricordato benissimo dai tifosi italiani perché faceva parte della nazionale brasiliana del 1994, che vinse la Coppa del Mondo negli USA proprio battendo l'Italia in finale ai rigori. Nel 1988, qualche anno prima, si parlò di un interessamento del Napoli di Corrado Ferlaino dopo il primo Scudetto e a raccontare questa storia è stato lo stesso Baixinho in un'intervista a La Gazzetta dello Sport qualche tempo fa: "Che coppia avremmo fatto io e Maradona".

La trattativa sfumò e il club partenopeo si assicurò un altro attaccante brasiliano, ovvero Antonio Careca. Romario approdò in Europa in Olanda, vestendo la maglia del PSV, e poi andò al Barcellona di Johan Cruijff, dove si consacrò; prima di iniziare un lungo giro tra Brasile, Qatar, Stati Uniti e Australia.