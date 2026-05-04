Neymar accusato di aggressione dal figlio di Robinho: è stato schiaffeggiato durante l’allenamento

Robinho jr ha accusato Neymar di averlo insultato, fatto cadere e preso a schiaffi: il figlio dell’ex giocatore brasiliano minaccia la risoluzione del contratto.

Ci sono nuovi guai alla finestra per Neymar che è stato accusato formalmente di aggressione da Robinho jr. Il figlio dell'ex calciatore brasiliano ha presentato una denuncia al Santos dopo l'ultimo allenamento in cui sarebbe stato insultato e schiaffeggiato da O'Ney, minacciando addirittura di rescindere il suo contratto perché non ci sarebbero le condizioni necessarie per poter lavorare in sicurezza.

Secondo quanto riportato da Globo il litigio sarebbe avvenuto durante la sessione di allenamento programmata per ieri mattina: lì sarebbe successo qualcosa tra i due, con Robinho jr che ha accusato Neymar di averlo prima insultato e poi preso a schiaffi, come scritto all'interno della nota presentata al club.

Cosa è successo tra Robinho jr e Neymar

Le accuse mosse dal figlio dell'ex giocatore sono piuttosto gravi, così come la minaccia di rescindere subito il contratto per trovare un'altra squadra dove giocare. Secondo la ricostruzione del diciottenne Neymar ha prima "pronunciato insulti offensivi", lo ha fatto inciampare con uno sgambetto e poi gli ha dato "un violento schiaffo in faccia", come riportano testualmente i documenti visionati dal giornale brasiliano.

Ha dato al Sanros 48 ore di tempo per prendere quattro provvedimenti, ossia avviare un'indagine, fornire le immagini dell'allenamento, comunicare le misure adottare e fissare un incontro per discutere del futuro. Se non dovesse essere fatto allora il caso costituirebbe una "violazione della fiducia contrattuale" e secondo i legali di Robinho jr potrebbe anche portare alla risoluzione indiretta del contratto. Il club ha aperto un'indagine per capire cosa sia successo, comunicandolo con una nota attraverso il suo sito web senza annunciare ulteriori provvedimenti.