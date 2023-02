Neymar ad un torneo di poker dopo il KO col Bayern, ad incastrarlo un video sui social: PSG furioso Un video pubblicato su Instagram ha incastrato Neymar il giorno dopo la sconfitta del PSG in Champions League contro il Bayern Monaco: è stato beccato al tavolo di un hotel di lusso di Parigi per un torneo di poker.

A cura di Vito Lamorte

Neymar è uno dei calciatori più forti del mondo da qualche anno, non si tratta di una opinione personale ma sono i numeri e le giocate a confermarlo. Il calciatore brasiliano, però, spesso e volentieri in comportamenti fuori dal campo che non si rifanno proprio ad un professionista.

Il giocatore del Paris Saint-Germain, oltre al suo amore per le feste e gli eventi mondani, è un grande appassionato di poker e appena può cerca di sostenere questa sua passione. Non tutti i momenti, però, sono uguali. O Ney si è presentato ad un torneo che si sta tenendo all'Hyatt Regency di Parigi poche ore dopo la sconfitta che il PSG ha subito in Champions League contro il Bayern Monaco.

L'asso brasiliano è stato ripreso in più video postato nelle storie del profilo ufficiale di Poker Stars mentre è seduto al tavolo che guarda le sue carte e si concentra sul da farsi.

L'ambasciatore di PokerStars è stato rapidamente eliminato all'EPT di Parigi ma la sera stessa è tornato a giocare al Mystery Bounty, altro prestigioso torneo il cui ingresso costa 10.000 euro.

Secondo le informazioni di molti siti specializzati, il 31enne è riuscito a qualificarsi per la seconda giornata chiudendo al 30esimo posto tra gli ultimi 45 giocatori qualificati. Una situazione che non è affatto piaciuta ai tifosi del PSG e alla società, che ha lasciato trasparire il suo disappunto per questo comportamento del suo numero 10.

Neymar si è presentato con un cappello e felpa in tinta e nel video si è mostrato con uno sguardo da ‘giocatore' navigato e il torneo a cui sta partecipando continuerà nella giornata di oggi, giovedì, alle ore 12:30: ora bisogna capire se il brasiliano ci sarà oppure dopo il clamore delle scorse ore deciderà di fare un passo indietro e passare la mano.

Dopo il giorno di riposo concesso da Galtier, in seguito alla gara di Champions, i giocatori del PSG oggi riprenderanno ad allenarsi per prepararsi alla gara contro il Lille di domenica per la 24a giornata di Ligue 1.