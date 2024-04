video suggerito

Champions League oggi in TV, le partite di andata dei quarti: gli orari e dove vederle

Dopo una breve pausa la Champions League è pronta a tornare in scena con l'andata dei quarti di finale: partite di grande livello, come la tanto attesa Real Madrid-Manchester City, ma anche sfide che potrebbero regalare la vera outsider di questo torneo come Atletico Madrid-Borussia Dortmund. Tutte le gare di questo turno saranno trasmesse in esclusiva da Sky, fatta eccezione per PSG-Barcellona che sarà invece visibile su Prime Video. Per una partita invece sarà messa a disposizione la diretta in chiaro su Canale 5.

Non ci sarà nessuna squadra italiana impegnata in Champions: Napoli, Inter e Lazio hanno infatti abbandonato la competizione dopo le sconfitte contro Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco che hanno impedito alla Serie A di avere almeno una rappresentante nell'urna di Nyon al momento del sorteggio.

Champions League 2024, le partite: gli orari tv

Quatto partite completano il quadro dei quarti di finale di questa Champions League. Si comincerà martedì 9 aprile alle ore 21:00, con Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City che apriranno i giochi di questo turno, due big match con tre squadre su quattro che potrebbero puntare concretamente alla vittoria di questa coppa. Il giorno dopo invece, sempre allo stesso orario, ci saranno Atletico Madrid-Borussia Dortmund e PSG-Barcellona. Il programma completo delle ultime gare di ritorno degli ottavi di Champions e dove vederle:

Martedì 9 aprile

ore 21:00 – Arsenal-Bayern Monaco (Sky e Infinity +)

ore 21:00 – Real Madrid-Manchester City (Canale 5, Sky e Infinity +)

Mercoledì 10 aprile

ore 21:00 – Atletico Madrid-Borussia Dortmund (Sky e Infinity +)

ore 21:00 – PSG-Barcellona (Amazon Prime Video)

Dove vedere la Champions League in TV, in streaming e in chiaro

Tutte le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro (ma solo per gli abbonati) su Sky, Infinity+ di Mediaset, Amazon Prime Video. Sarà possibile vederle anche in streaming su Sky Go, NOW, Infinity+. La super sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund sarà invece visibile gratuitamente in chiaro su Canale 5. PSG-Barcellona invece sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Prime Video.