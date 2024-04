video suggerito

PSG-Barcellona, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni PSG-Barcellona è una delle sfide più intriganti dei quarti di Champions League 2023-2024. Luis Enrique contro il suo passato. Mbappé contro Lewandowski. Si gioca stasera alle ore 21. Esclusiva Amazon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paris Saint Germain e Barcellona si giocano tantissimo in questi quarti di finale di Champions League 2023-2024. I francesi hanno in pugno la Ligue 1, come al solito, ma quest'anno sanno di poter arrivare fino in fondo in Europa. Il Barcellona invece vive un periodo molto positivo, ma rischia di chiudere l'annata senza titoli, la Champions può ribaltare il giudizio sulla stagione. Si gioca stasera al Parco dei Principi, calcio d'inizio alle ore 21. Diretta TV su Amazon Prime Video.

Non sono tra le favoritissime, anche se in passato lo sono state. Ma hanno avuto tutto sommato un buon sorteggio. Perché PSG e Barcellona sono finite nella parte bassa del tabellone, hanno evitato Real Madrid e Manchester City, e sanno benissimo che in semifinale saranno favorite tanto con l'Atletico Madrid che con il Borussia Dortmund. Quindi vincere è l'obiettivo a tutti i costi.

Mbappé a fine stagione lascerà il PSG e vuole farlo magari con il trofeo più importante. Luis Enrique schiera i migliori e si aspetta tanto dalla sua squadra, che al cospetto di un Barcellona giovane e forte, con elementi di livello alto come Lewandowski e ter Stegen, pare leggermente favorito

Partita: PSG-Barcellona

Data: mercoledì 10 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Parco dei Principi, Parigi

Canale TV: Prime Video

Diretta streaming: Prime Video

Competizione: Champions League, quarti andata

Dove vedere PSG-Barcellona in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

La miglior partita del mercoledì di Champions è su Prime Video in esclusiva. Non sarà visibile Paris Saint Germain – Barcellona né in chiaro né su Sky, ma solo su Prime, che possono seguire gli abbonati con una Smart Tv o consolle per videogiochi o con Google Chromecast o Amazon Firestick. Telecronaca di Piccinini e Ambrosini.

PSG-Barcellona, dove vederla in streaming

Esclusiva assoluta di Prime Video, Paris Saint Germain-Barcellona si potrà seguire in diretta streaming solo tramite l'abbonamento con Prime. Servirà una Smart TV o l'app, che renderà il match visibile in questo modo anche con dispositivi quali tablet, Pc, Mac o Smartphone.

Champions League, le formazioni ufficiali di PSG-Barcellona

Luis Enrique e Xavi si conoscono benissimo, sono amici e hanno lavorato assieme. Quando il primo era l'allenatore del Barcellona. Per entrambi 4-3-3 di base. Mbappé guiderà l'attacco, con Kolo Muani favorito su Ramos. In porta naturalmente Donnarumma. Identico il modulo del Barcellona che dovrebbe schierare ancora i giovanissimi Cubarsì, Fermin Lopez e Yamal.

PSG (4-3-3); Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

BARCELLONA (4-3-3); Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.