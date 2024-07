video suggerito

Italia-Porto Rico oggi al preolimpico di Basket, orari TV e dove vederla in chiaro e streaming L'Italia sfida il Porto Rico nella seconda partita del torneo Preolimpico di basket: dove vedere il match dei ragazzi di Pozzecco in diretta TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia torna in campo nel torneo preolimpico di basket e sfida il Porto Rico dopo la vittoria sul Bahrain nella prima partita. La selezione di Gianmarco Pozzecco sogna il pass per le Olimpiadi 2024 e si appresta a scendere in campo per il secondo match di questo torneo nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio 2024 al José Miguel Agrelot Coliseum di San Juan contro i padroni di casa del Porto Rico. La palla a due programmata alle ore 2.30 italiane e il match si potrà vedere in diretta TV e in streaming su Sky e DAZN.

La Nazionale Italiana è inserita nel Gruppo B e dopo aver vinto in maniera agevole per 115-53 sul Bahrain si appresta ad affrontare anche il Porto Rico e si prepara ad affrontare la semifinale contro la Lituania, la nazionale meno gradita, o la Costa d’Avorio, che può contare su Mo Bamba e Ismael Kamagate. Prima, però, bisogna fare i conti con i portoricani che si affidano a Josè Alvarado e sul calore del pubblico di casa per provare ad avere la meglio sugli Azzurri.

Dove vedere Italia-Porto Rico di basket in TV

La partita tra Italia e Porto Rico si potrà vedere in diretta TV su da Sky, con canale di riferimento Sky Sport Uno (canale 201); e su DAZN, su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per DAZN sarà Matteo Gandini a curare la telecronaca di Italia-Porto Rico.

Italia-Porto Rico dove vederla in streaming gratis

Italia-Porto Rico sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky potranno vederla con Sky Go. Gli abbonati a DAZN potranno vederla su tutti i dispositivi mobile tramite l'app. Il match dell'Italbasket si potrà seguire anche su NOW, previo pagamento del pacchetto Sport.

A che ora gioca l'Italbasket contro Porto Rico al Preolimpico

L'orario di inizio della partita tra l'Italia e il Porto Rico è fissato per le ore 2:30 italiane nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio.