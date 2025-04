video suggerito

Attraverso le Fiandre 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Attraverso le Fiandre 2025 si corre oggi: partenza fissata a Roeselare alle 12:40, traguardo a Waregem con arrivo stimato intorno alle 17. Percorso di 184,1 km con sette pavé e 10 muri ma rinnovato rispetto alla scorsa edizione. Tutte le info su tragitto, ciclisti favoriti e dove vedere in diretta tv, in chiaro e in streaming la gara. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Attraverso le Fiandre 2025 è la corsa in linea di ciclismo su strada maschile che scatta oggi (ore 12:40) a Roeselare e si concluderà a Waregem (arrivo previsto intorno alle ore 17). È una delle classiche del pavé che si snoda lungo un tracciato di 184,1 chilometri, caratterizzato da sette tragitti sull'acciottolato e dieci muri, di cui l'ultimo (lo strappo di Nokere) a circa 10 km dal traguardo. Rispetto all'ultima edizione del 2024 la carovana di ciclisti si sfiderà su un percorso modificato: a causa della spaventosa caduta dell'anno scorso, né il Kanarieberg né la discesa che lo precede figurano più sulla mappa. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) è il detentore del titolo, Mads Pedersen (Lidl-Trek) è il favorito. Le speranze da podio dell'Italia sono rappresentate da Jonathan Milan (Lidl-Trek, nella foto in apertura), che proverà a migliorare il settimo posto ottenuto un anno fa.

Attraverso le Fiandre 2025 non sarà trasmessa in chiaro sulla Rai ma sarà visibile in diretta Tv (solo per gli abbonati) su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, online Sky Go) o, in alternativa e anche in diretta streaming, sulle piattaforma NOW, Dazn, Discovery+.

Attraverso le Fiandre: percorso modificato rispetto a un anno fa

Dwars door Vlaanderen è la definizione belga di Attraverso le Fiandre 2025 che quest'anno si disputerà attraverso un percorso rinnovato rispetto all'edizione passata. Partenza fissata a Roeselare alle 12:40 con traguardo a Waregem (arrivo stimato intorno alle 17). Sono 184,1 i chilometri da percorrere, caratterizzato da sette tratti in pavé e dieci muri ma con delle differenze: gli organizzatori hanno deciso di cancellare dalla cartina stradale lo storico Kanarieberg e la discesa che lo precede. Il motivo? L'incidente di un anno fa ha suggerito maggiore cautela e altrettanta premura nella pianificazione del tracciato così da tutelare la sicurezza dei concorrenti.

La prima insidia di Attraverso le Fiandre 2025 è rappresentata da cosiddetto muro di Volkegemberg che i ciclisti incroceranno a 68 km dalla partenza. È una sorta di punto spartiacque che fa da prologo alla seconda parte della corsa caratterizzata da pendenze e tratti in acciottolato che mettono a dura prova la resistenza dei corridori. Berg Ten Houte e Knokteberg i muri da scalare per due volte prima dell'ultimo "grosso" ostacolo del Nokere, che spalanca le porte verso l'arrivo che s'intravede dopo 10 km.

Chi sono i favoriti per la vittoria di Attraverso le Fiandre

Mads Pedersen (Lidl-Trek), vincitore della Gand-Wevelhgem e Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike): è il nome più caldo nella lista dei concorrenti. Proverà a scolpirlo nell'albo d'oro dei vincitori scalzando lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike). Quanto all'Italia, Jonathan Milan (Lidl-Trek) è il più atteso: cercherà l'assalto al podio dopo il settimo posto conquistato un anno fa.

Dove vedere il Attraverso le Fiandre in diretta tv e in streaming

