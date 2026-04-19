Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito

Oggi scatta l’Amstel Gold Race, che apre ufficialmente il Trittico delle Ardenne che proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi. Favorito numero uno è Evenepoel, diretta TV e in streaming solo su Eurosport e Discovery+

Lo straordinario finale a tre nell’edizione 2025 con Pogacar ed Evenepoel "stampati" al fotofinish da Skjelmose

Va in scena oggi domenica 19 aprile in Olanda la 60esima edizione della "Classica della birra", un appuntamento intermedio tra le corse delle pietre segnate dal pavé del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix e la settimana delle Ardenne con il suo Trittico che inizia proprio con la Amstel Gold Race di oggi per passare attraverso la Freccia Vallone e la Monumento della Liegi-Bastogne-Liegi.

L'Amstel Gold Race edizione 2026 fa già parte della storia perché celebrerà l'addio allo storico organizzatore e direttore di corsa Leo van Vliet che cederà il testimone dopo 30 anni di permanenza in sella all'ammiraglia principale della gara. Come tradizione vuole, il Trittico delle Ardenne apre con i suoi 257 km e le 33 salite dell'Amstel che scatterà puntuale dalla piazza del Mercato di Maastricht, per arrivare nel pomeriggio a Valkenburg, vicino a Berg en Terblijt.

Una corsa tortuosa, mai banale, che vanta diversi momenti che possono tutti diventare selettivi. Le difficoltà altimetriche non mancano e rendono subito il tracciato più che interessante, con la vetta del Maasberg a 700 metri al 3,7% attorno al 13° km. Poi il Camerig per 4,2 km al 4,8%, fino al confine con la Germania per sconfinare brevemente in Belgio e rientrare a Valkenburg per affrontare il Gulperberg (900 metri al 6,1%) e l'Eyserweg (1.800 metri al 5,2%), Quindi ecco il primo passaggio sul Cauberg (1.200 metri al 5,5% con una pendenza massima da spacca gambe al 11%) a meno di 84km dall'arrivo.

Ma il bello dell'Amstel deve ancora arrivare: è a questo punto che si apre una sessione serrata fatta di strappi e di salite che metteranno tutti a durissima prova. C'è l'Eyserbosweg (all'8,6%), il Fromberg (al 4,8%) e il Keutenberg (al 6,1%) prima del secondo passaggio sul Cauberg che verrà passato una terza volta dopo aver affrontato il Geulhemmerberg e il Bemelerberg. Poi la discesa e il rettilineo che sancirà il vincitore dell'edizione 2026.

Dove vedere in diretta TV e in streaming l'Amstel Gold Race: la diretta in chiaro

Tutto inizierà di prima mattina con il foglio firma e la partenza ufficiosa dalla piazza del Mercato di Maastricht alle ore 11:10 mentre il Km 0 e partenza ufficiale sono fissati dopo 1,8 km di trasferimento, alle ore 11:13. L'arrivo a Valkenburg è previsto tra le ore 16:56 e le ore 17:29. La copertura televisiva sarà garantita solamente da Discovery+/Eurosport, con diretta disponibile anche sulle piattaforme affiliate Discovery+ / HBO Max (Dazn, TimVision, Prime Video Channels), Non ci sarà alcuna copertura in chiaro d parte della Rai.

I favoriti della Amstel Gold Race: Evenepoel su tutti, ma attenti a Pidcock

Gli ultimi duellanti della Roubaix e del Fiandre si danno riposo e senza Pogacar e Van der Poel al via, il favorito numero 1 resta senza dubbio Remco Evenepoel capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe che proverà a migliorare il 3° posto dello scorso anno. Ma ci sarà Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a dargli fastidio nel ricordo del successo del 2024 e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), che vorrà invece replicare la vittoria della scorsa edizione. Senza dimenticare la UAE che schiererà comunque un corridore di tutto rispetto come Isaac Del Toro.

Outsider? All'Amstel può accadere di tutto ed allora ecco chi potrà sperare in un domenica da incorniciare: Christophe Laporte e Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers), Alex Aranburu (Cofidis) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Chance anche per Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) mentre gli italiani sperano in una giornata top di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Christian Scaroni (XDS Astana Team).