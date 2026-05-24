Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 15ª tappa Voghera-Milano: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

15a tappa del Giro d’Italia 2026 Voghera-Milano dedicata agli sprinter. Diretta in TV e in streaming in chiaro sui canali Rai.

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Ultima tappa della seconda settimana di Giro, che si conclude nella cornice di Milano, con partenza da Voghera per una frazione interamente dedicata ai velocisti superstiti delle prime 14 tappe. Un percorso in linea senza alcuna asperità dopo le fatiche di sabato tra le alpi aostane. Diretta integrale sui canali Rai sia in TV sia in streaming.

Tappa di trasferimento? Sì, una volta si sarebbe chiamata così la Voghera-Milano, lunga 157 chilometri e totalmente piatta con un circuito cittadino nel finale da ripetere quattro volte. Ma è l'epilogo della seconda settimana e soprattutto resta una occasione per gli sprinter reduci dalle fatiche alpine. L'altra sola occasione sarà il 31 maggio con la conclusione del Giro a Roma. Dunque, fuoco alle poveri per i velocisti reduci testandone le condizioni psicofisiche generali.

I corridori affrontano un percorso completamente lineare, col via a Voghera e fino a Pavia, sede del traguardo volante, si prosegue su strade larghe e rettilinee per poi prendere parte del tracciato della più prestigiosa Sanremo, fino a Milano, anche se in senso inverso. Dopo la Chiesa Rossa alle porte di Milano Sud entrano nel circuito finale di 16,3 km che sarà ripetuto per quattro volte. L’anello conclusivo è pianeggiante, su ampi vialoni.

I favoriti della Voghera-Milano, terra di sprinter: Milan ci riprova

Jonathan Milan deve riscattarsi dopo le delusioni e nessuna vittoria fin qui ottenuta. Il friulano è a caccia del primo successo in questo Giro d'Italia e la 15ª tappa sembra perfetta per le sue caratteristiche ma attenti al rivale principale che resta Paul Magnier, a caccia di punti pesanti per riprendersi la maglia ciclamino, adesso sulle spalle di Narvaez e che ha già esultato in due tappe. Groenewegen, Ackermann e Aular sono degli avversari validissimi, tra gli sprinter rimasti.

Dove vedere la 15a tappa Voghera-Milano in diretta TV e streming: gli orari

Anche la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano è trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. L'inizio della tappa è fissato per le 13:40 e l'arrivo è previsto per le 17:30. Per gli abbonati è disponibile su Eurosport 1 e in streaming su piattaforme come Discovery+, DAZN, NOW e Prime Video Channels