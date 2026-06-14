Giro d’Italia Next Gen 2026, percorso, orari e date: il principale favorito è il nostro Lorenzo Mark Finn

Domenica 14 giugno inizia il Giro Next Gen 2026 riservato ai migliori prospetti del ciclismo mondiale Under23. Il favorito principale è Lorenzo Mark Finn, campione del mondo e capitano della Red Bull Bora. Otto tappe, fino a domenica 21 in TV e in streaming anche sulla Rai.

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L'ultimo atto del trittico del Giro d'Italia 2026 dopo la corsa dei senior e delle donne, riguarda il Next Gen riservato ai migliori talenti mondiali tra gli Under 23. Un'edizione che inizia domenica 14 giugno da Reggio Calabria e che terminerà a L'Aquila il 21 con una cronometro. Saranno otto giorni di corsa molto esigenti, con due arrivi in salita e oltre 14.000 metri di dislivello su strade che riguarderanno solamente la parte centrale e meridionale della nostra penisola. In chiaro, come sempre, tutte le tappe sui canali Rai sia per la TV sia per lo streaming, ma solo in differita e in sintesi.

La start list è stata ufficializzata e prevede un ricco parterre di giovanissimi talenti provenienti da ogni parte del mondo del ciclismo. Tra tutti, spicca il nome di un nostro corridore, Lorenzo Mark Finn che partirà con i galloni di favorito per la vittoria finale, da capitano della Red Bull Bora hansgrohe e, dopo 20 anni d'assenza, riporterà la maglia iridata di campione del mondo al Giro dei giovanissimi. Tra i principali rivali c'è sicuramente Henrique Bravo, la coppia Bahrain con Kasper Borremans e Jan Jackowiak, l'olandese Daan Dijkman.

Il percorso del Giro Next Gen 2026: dal Sud al Centro Italia in 8 tappe

Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria con una frazione in gran parte pianeggiante, ma dal finale movimentato, col traguardo di Vibo che arriva dopo una salita di circa 15km. Ma sarà dalla 3a tappa, da Sibari a Villa d’Agri di Marsicovetere, che si potranno vedere le prime differenze in classifica generale, grazie ad un dislivello di 3.200 senza un metro di pianura. La quarta tappa, da Matera a Corato sarà l’ultima per velocisti perché la seconda parte del Giro Next Gen sarà interamente dedicata alle montagne. C'è la Velletri-Subiaco/Monte Livata, con i suoi 3500 metri di dislivello e la salita finale di 16 chilometri che è in tutto e per tutto la tappa regina di questa edizione. Poi, la 5a, la Sulmona-Piana delle Mele con la scalata del Passo Lanciano per poi giocarsi il tutto per tutto in una cronometro finale: 22,2 chilometri che scatterà da Villa Sant’Angelo e si concluderà a L’Aquila il 21 giugno.

La tappa Regina del Giro Next Gen 2026, la Velletri – Monte Livata si potrebbe decidere la Maglia Rosa

Tutte le otto tappe del Next Gen in programma

Tappa 1 (14/06): Reggio Calabria – Vibo Valentia (168 km)

Tappa 2 (15/06): Tropea – Crotone (154 km)

Tappa 3 (16/06): Sibari – Villa d’Agri di Marsicovetere (169 km)

Tappa 4 (17/06): Matera – Corato (Molino Casillo) (152 km)

Tappa 5 (18/06): Bacoli – Bacoli (134 km)

Tappa 6 (19/06): Velletri – Subiaco-Monte Livata (157 km)

Tappa 7 (20/06): Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) (135 km)

Tappa 8 (21/06): Villa Sant’Angelo – L’Aquila (22,2 km, crono)

I favoriti al Giro Next Gen 2026: Finn su tutti, ma attenti a Bravo e a Dijkman

Nel percorso 2026 del Giro Next Gen, oltre al nostro campione del mondo Under 23 in carica Lorenzo Mark Finn, i primi antagonisti sono il sorprendente brasiliano della Soudal Quick-Step Henrique Bravo, recente vincitore di Tour of Antalya e Oberosterreich Rundfahrt, Kasper Borremans e Jan Jackowiak co-capitani nella Bahrain, l'olandese Daan Dijkman vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi U23, e i francesi Remi Daumas (vincitore della Corsa della Pace) e Matisse Van Kerckhove (che ha vinto l'Alpes Isere Tour). Attenzione per le vittorie di giornata a Aubin Sparfel che nel 2025 ha vinto la classifica a punti, o a Adam Rafferty e Seth Dunwoody mentre per le ruote veloci c'è il nostro Davide Donati, già vincitore della Parigi-Roubaix di categoria. Per gli altri nostri giovani azzurri, da tener d'occhio Matteo Scalaco, Mirko Bozzola, Davide Stella, Mattia Negrente, Tommaso Bambagioni e Riccardo Lorello.

Henrique Bravo in azione con la maglia della Soudla Quick–Step: il brasiliano è l’avversario n.1 di Lorenzo Finn

Dove vedere il Giro Next Gen in TV e in streaming: il servizio Rai

Da domenica 14 a domenica 21 giugno, tutte le otto tappe del Giro Next Gen saranno seguite dal servizio messo a disposizione della TV pubblica ma non in diretta: la Rai, sia in TV attraverso RaiSport HD, sia in streaming con la piattaforma RaiPlay mostrerà ogni singola tappa ma in differita, con la telecronaca di una sintesi di circa un'ora. Per seguire invece in diretta tutte le tappe in modo integrale bisogna essere abbonati sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max per seguire la programmazione di Eurosport 1.