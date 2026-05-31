Quanto guadagna Vingegaard per aver vinto il Giro d’Italia, il ricco premio in denaro per la Maglia Rosa

Ecco tutto il montepremi del Giro d’Italia 2026, che ammonta nel suo totale ad 1.5 milioni di euro. Oltre 400 mila euro sono andati nelle mani di Jonas Vingegaard in Maglia Rosa e con la Tripla Corona in testa.

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Il montepremi per il Giro d’Italia 2026 sarà di 1,5 milioni di euro ed è una cifra complessiva che è ormai la stessa da un lustro e rappresenta il riferimento della Corsa Rosa che è scattata lo scorso 8 maggio dalla Bulgaria e ci ha tenuto compagnia per oltre tre settimane. A vincere e trionfare alla sua prima partecipazione, è stato Jonas Vingegaard che ha letteralmente dominato l'edizione, prendendosi la Maglia Rosa e la Tripla Corona, il tributo che hanno solo coloro che hanno vinto almeno un Giro, un Tour e una Vuelta.

Oltre agli onori sportivi, Vingegaard ha fatto anche incetta di premi in denaro ma non stato il solo perché il Giro d'Italia ha elargito ricompense ad altre decine di corridori che sono resistiti e hanno tagliato il traguardo di Roma. Come nella passata edizione, erano previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre ai riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11.010 euro. Premi in denaro anche per chi ha indossato le altre 3 maglie: ciclamino per la classifica a punti, azzurra per i GPM, bianca per i giovani. Poi, soldi sonanti anche per i traguardi volanti, per il fair play e per altri risultati sportivi.

Quanto ha vinto Vingegaard al Giro 2025: quasi 400 mila euro

Jonas Vngegaard è stato il Re in Rosa di questa edizione. Anche se ha lasciato la prima settimana ad altri, poi non ha più mollato il posto da leader della classifica generale e si è tenuto la Maglia Azzurra per diversi giorni, oltre ad ottenere i premi per le vittorie di tappa. In totale il danese della Visma Lease a Bike ha guadagnato ben oltre la metà del montepremi complessivo messo a disposizione dell'organizzazione.

I premi in denaro per la classifica generale al Giro d'Italia

Ecco nel dettaglio per la classifica finale del Giro 2025, come è stato suddiviso il montepremi complessivo che ammontava a oltre 590 mila euro

PREMI PER LA CLASSIFICA GENERALE

Vincitore Giro d’Italia 2024: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale). Totale: 265.668 Secondo: 58.412 + 75.000 euro (premio speciale), 133.412 euro. Terzo: 28.801 + 40.000 euro (premio speciale), 68.801 euro. Quarto: 14.516 + 7.000 euro (premio speciale), 21.516 euro. Quinto: 11.654 + 6.500 euro (premio speciale), 18.154 euro. Sesto e settimo: 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale), 13.588 euro. Ottavo e nono: 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale), 10.725 euro. Decimo posto: 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale), 7.863 euro

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro

PREMI DI TAPPA

Primo classificato: 11.010 euro Secondo: 5.508 euro Terzo: 2.753 euro Quarto: 1.377 euro Quinto: 1.102 euro Sesto e settimo: 826 euro Ottavo e nono: 551 euro Dal decimo al ventesimo posto: 276 euro

PREMIO PER LA MAGLIA ROSA

Il ciclista che indossa la maglia rosa guadagna 2.000 euro per tappa.

PREMIO PER LA MAGLIA CICLAMINO (PUNTI)

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino guadagna 750 euro per tappa. I primi tre corridori al traguardo in ogni tappa percepiscono 700, 400 e 200 euro. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10.000 euro al primo, 8.000 al secondo, 6.000 al terzo, 4.000 al quarto, 3.000 al quinto.

PREMIO PER LA MAGLIA AZZURRA (GPM)

Il ciclista che indossa la maglia ciclamino azzurra 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 5.000 euro al primo, 4.000 al secondo, 3.000 al terzo, 2.000 al quarto, 1.000 al quinto.

PREMIO PER LA MAGLIA BIANCA (GIOVANI)

Il ciclista che indossa la maglia bianca guadagna 750 euro per tappa. Al termine del Giro d’Italia verranno garantiti questi premi in base alla classifica di specialità: 10.000 euro al primo, 8.000 al secondo, 6.000 al terzo, 4.000 al quarto, 2.000 al quinto.

PREMI PER I TRAGUARDI VOLANTI

La classifica generale finale garantirà: 8.000 euro al primo, 6.000 al secondo, 4.000 al terzo, 2.000 al quarto, 1.000 al quinto. I premi giornalieri sono nell’ordine: 500 al primo, 400 al secondo, 3.000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto.

PREMIO PER LA FUGA

All’uomo che avrà compiuto più chilometri in fuga al termine del Giro d’Italia verranno garantiti 4500 euro. Per ogni tappa 150 euro.

PREMIO PER LA COMBATTIVITA’

All’uomo più combattivo del Giro d’Italia verranno assegnati 4000 euro, 300 euro per ciascuna tappa: