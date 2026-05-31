Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 21ª tappa Roma-Roma: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

L’ultima tappa del Giro d’Italia che si concluderà a Roma, con l’arrivo previsto per le 18:50 al Circo Massimo: sfilata da vincitore per Vingegaard, Milan sfida Magnier.

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Con l'arrivo a Roma cala il sipario anche sul Giro d'Italia 2026: Vingegaard sfilerà da vincitore tra le strade della città eterna che saranno terreno fertile per i velocisti che hanno ancora qualcosa da giocarsi. Se il discorso Maglia Rosa si è concluso, e anche la Maglia Azzurra è assicurata sulle spalle dell'italiano Ciccone, nelle altre classifiche ci possono essere ancora movimenti. Nella classifica a punti la lotta è tra il capolista Magnier e l'inseguitore Milan che spera di poterlo superare arrivando primo e finire la competizione nel modo più bello. Partenza alle 15:45, arrivo intorno alle 18:50.

Sarà un percorso piuttosto semplice che si terrà tutto nella città di Roma. La tappa sarà divisa in due parti: la partenza è nel quartiere EUR, si arriverà fino al litorale di Ostia per poi tornare indietro e fare il circuito finale di otto giri all'interno della città per un totale di 131 chilometri, quasi tutto asfaltato e con pochi tratti in pavé. Alcune curve potrebbero essere impegnative per i ciclisti che non incontreranno grandi difficoltà visto che la pendenza totale sarà de 5%. L'arrivo molto scenografico al Circo Massimo chiuderà questo Giro d'Italia emanando anche gli ultimi verdetti.

I favoriti della Roma-Roma: Magnier e Milan per la Maglia Ciclamino

I velocisti più attesi sono anche i due contendenti della classifica a punti: Magnier e Milan si giocheranno la Maglia ciclamino nella 21esima tappa del Giro d'Italia, con il francese favorito ma l'italiano pronto a prendersi la scena a casa sua e superarlo dopo aver fallito nelle ultime volte. Sarà una lotta a due, ma i possibili outsider potrebbero essere Groenewegen e Andresen.

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Dove vedere in diretta la tappa Roma-Roma in TV e in streaming: gli orari

La partenza della tappa finale Roma-Roma è prevista per le 15:45 mentre l'arrivo intorno alle 18:50. Diretta Tv sui canali della Rai: come di consueto la mattinata sarà raccontata su Rai SportHD mentre nel pomeriggio su Rai Due. Diretta streaming sui RaiPlay. Nell'uno e nell'altro caso sempre in chiaro e gratis. Gli abbonati potranno seguire la diretta su Eurosport 1, sulla piattaforma Discovery+ e HBO, DAZN, NOW e Prime Video Channels.