Jonas Vingegaard si prende il Giro e la Tripla Corona, la Visma lo incorona: “Intessuto nella storia”

Jonas Vingegaard ha conquistato il Giro d’Italia 2026 che gli ha permesso di abbracciare la “Triplice Corona”, un traguardo conquistato solo da altri 7 corridori: “Emozione indescrivibile. E ora penserò al Tour”. Dove sfiderà Tadej Pogacar.

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Per la tappa finale di Roma del Giro d'Italia 2026, la Visma | Lease a Bike ha preparato una maglia speciale in onore di Jonas Vingegaard, che ha indossato e poi sfoggiato sul palco della premiazione del capitano danese, vincitore della Maglia Rosa alla sua prima partecipazione. Vingegaard e i suoi compagni hanno dominato questa edizione della Corsa Rosa ed ha così conquistato un traguardo riservato a pochissimi e ai migliori di sempre nella storia del ciclismo, la Tripla Corona. Così, sulla maglia ufficiale Visma | Lease a Bike, si è deciso di celebrare l'evento per lo storico successo raffigurando le tre nazioni conquistate dal danese: Francia, Spagna e Italia e con una scritta che non lascia dubbi, "Intessuto nella storia".

La Triplice Corona, Vingegaard raggiunge altri 7 campioni del ciclismo

In 301 edizioni complessive tra Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta di Spagna, solamente in otto corridori sono riusciti a conquistare almeno una volta una edizione. Sono stati il francese Jacques Anquetil, il nostro Felice Gimondi, il belga Eddy Merckx, il francese Bernard Hinault, lo spagnolo Alberto Contador, ancora un italiano nel nome di Vincenzo Nibali e il britannico Chris Froome. A loro, da domenica 31 maggio 2026 si aggiunge anche il nome del 29enne danese Jonas Vingegaard che ha raggiunto gli altri Magnifici 7 nell'Olimpo della "Tripla Corona".

Jacques Anquetil (Francia)

Tour de France (5): 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Giro d'Italia (2): 1960, 1964

Vuelta a España (1): 1963

Tour de France (5): 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 Giro d'Italia (2): 1960, 1964 Vuelta a España (1): 1963 Felice Gimondi (Italia)

Giro d'Italia (3): 1967, 1969, 1976

Tour de France (1): 1965

Vuelta a España (1): 1968

Giro d'Italia (3): 1967, 1969, 1976 Tour de France (1): 1965 Vuelta a España (1): 1968 Eddy Merckx (Belgio)

Giro d'Italia (5): 1968, 1970, 1972, 1973, 1974

Tour de France (5): 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Vuelta a España (1): 1973

Giro d'Italia (5): 1968, 1970, 1972, 1973, 1974 Tour de France (5): 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 Vuelta a España (1): 1973 Bernard Hinault (Francia)

Tour de France (5): 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Giro d'Italia (3): 1980, 1982, 1985

Vuelta a España (2): 1978, 1983

Tour de France (5): 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 Giro d'Italia (3): 1980, 1982, 1985 Vuelta a España (2): 1978, 1983 Alberto Contador (Spagna)

Vuelta a España (3): 2008, 2012, 2014

Tour de France (2): 2007, 2009

Giro d'Italia (2): 2008, 2015

Vuelta a España (3): 2008, 2012, 2014 Tour de France (2): 2007, 2009 Giro d'Italia (2): 2008, 2015 Vincenzo Nibali (Italia)

Giro d'Italia (2): 2013, 2016

Tour de France (1): 2014

Vuelta a España (1): 2010

Giro d'Italia (2): 2013, 2016 Tour de France (1): 2014 Vuelta a España (1): 2010 Chris Froome (Regno Unito)

Tour de France (4): 2013, 2015, 2016, 2017

Vuelta a España (2): 2011, 2017

Giro d'Italia (1): 2018

Tour de France (4): 2013, 2015, 2016, 2017 Vuelta a España (2): 2011, 2017 Giro d'Italia (1): 2018 Jonas Vingegaard (Danimarca)

Tour de France (2): 2022, 2023

Vuelta a España (1): 2025

Giro d'Italia (1): 2026

Vingegaard, il Giro e la Triplice Corona: "Emozione indescrivibile"

Non c'è un trofeo fisico che la rappresenti ma il "World Tour Trilogy" è decisamente un traguardo solo per chi la storia del ciclismo l'ha riscritta davvero. Tra questi anche Jonas Vingegaard che ha letteralmente comandato in questa edizione 109 conquistando ciò che desiderava, senza snaturare il proprio modo di correre e vincere. Quasi in punta di piedi si è preso cinque tappe, di cui una in rosa come aveva promesso e lasciato tutti i principali avversari a spartirsi il rimasuglio del podio. Mostrando una convinzione e una determinazione dominanti, che lo hanno catapultato negli annali: "Aver vinto tutte e tre i grandi giri è davvero speciale per me, ed è difficile trovare delle parole per descrivere la mia emozione. Davvero speciale, come avere la mia famiglia qui al traguardo, averli con me, baciarli. Ho vinto tante gare, ma non ho mai sentito niente di simile. Rimarrò a Roma per qualche giorno… poi torno in Danimarca e comincio la preparazione per il Tour".

Vingegaard e la sfida a Pogacar al Tour con la Triplice Corona

Jonas Vingegaard ha così messo un piede avanti nella sfida eterna con il suo rivale numero 1, Tadej Pogacar. Per l'intero Giro, il paragone con il cannibale sloveno si è sviluppato tappa dopo tappa, ma ad aver vinto la Tripla Corona per primo è stato proprio il danese della Visma, che ora si appresta alla sfida più importante: arrivare il prossimo 4 luglio al via del Tour de France sulle ali dell'entusiasmo della Triplice Corona e giocarsi la sua possibile terza Grande Boucle dopo i successi del 2022 e del 2023.