Jonas Vingegaard si prende il Giro e la Tripla Corona, la Visma lo incorona: “Intessuto nella storia”
Per la tappa finale di Roma del Giro d'Italia 2026, la Visma | Lease a Bike ha preparato una maglia speciale in onore di Jonas Vingegaard, che ha indossato e poi sfoggiato sul palco della premiazione del capitano danese, vincitore della Maglia Rosa alla sua prima partecipazione. Vingegaard e i suoi compagni hanno dominato questa edizione della Corsa Rosa ed ha così conquistato un traguardo riservato a pochissimi e ai migliori di sempre nella storia del ciclismo, la Tripla Corona. Così, sulla maglia ufficiale Visma | Lease a Bike, si è deciso di celebrare l'evento per lo storico successo raffigurando le tre nazioni conquistate dal danese: Francia, Spagna e Italia e con una scritta che non lascia dubbi, "Intessuto nella storia".
La Triplice Corona, Vingegaard raggiunge altri 7 campioni del ciclismo
In 301 edizioni complessive tra Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta di Spagna, solamente in otto corridori sono riusciti a conquistare almeno una volta una edizione. Sono stati il francese Jacques Anquetil, il nostro Felice Gimondi, il belga Eddy Merckx, il francese Bernard Hinault, lo spagnolo Alberto Contador, ancora un italiano nel nome di Vincenzo Nibali e il britannico Chris Froome. A loro, da domenica 31 maggio 2026 si aggiunge anche il nome del 29enne danese Jonas Vingegaard che ha raggiunto gli altri Magnifici 7 nell'Olimpo della "Tripla Corona".
- Jacques Anquetil (Francia)
Tour de France (5): 1957, 1961, 1962, 1963, 1964
Giro d'Italia (2): 1960, 1964
Vuelta a España (1): 1963
- Felice Gimondi (Italia)
Giro d'Italia (3): 1967, 1969, 1976
Tour de France (1): 1965
Vuelta a España (1): 1968
- Eddy Merckx (Belgio)
Giro d'Italia (5): 1968, 1970, 1972, 1973, 1974
Tour de France (5): 1969, 1970, 1971, 1972, 1974
Vuelta a España (1): 1973
- Bernard Hinault (Francia)
Tour de France (5): 1978, 1979, 1981, 1982, 1985
Giro d'Italia (3): 1980, 1982, 1985
Vuelta a España (2): 1978, 1983
- Alberto Contador (Spagna)
Vuelta a España (3): 2008, 2012, 2014
Tour de France (2): 2007, 2009
Giro d'Italia (2): 2008, 2015
- Vincenzo Nibali (Italia)
Giro d'Italia (2): 2013, 2016
Tour de France (1): 2014
Vuelta a España (1): 2010
- Chris Froome (Regno Unito)
Tour de France (4): 2013, 2015, 2016, 2017
Vuelta a España (2): 2011, 2017
Giro d'Italia (1): 2018
- Jonas Vingegaard (Danimarca)
Tour de France (2): 2022, 2023
Vuelta a España (1): 2025
Giro d'Italia (1): 2026
Vingegaard, il Giro e la Triplice Corona: "Emozione indescrivibile"
Non c'è un trofeo fisico che la rappresenti ma il "World Tour Trilogy" è decisamente un traguardo solo per chi la storia del ciclismo l'ha riscritta davvero. Tra questi anche Jonas Vingegaard che ha letteralmente comandato in questa edizione 109 conquistando ciò che desiderava, senza snaturare il proprio modo di correre e vincere. Quasi in punta di piedi si è preso cinque tappe, di cui una in rosa come aveva promesso e lasciato tutti i principali avversari a spartirsi il rimasuglio del podio. Mostrando una convinzione e una determinazione dominanti, che lo hanno catapultato negli annali: "Aver vinto tutte e tre i grandi giri è davvero speciale per me, ed è difficile trovare delle parole per descrivere la mia emozione. Davvero speciale, come avere la mia famiglia qui al traguardo, averli con me, baciarli. Ho vinto tante gare, ma non ho mai sentito niente di simile. Rimarrò a Roma per qualche giorno… poi torno in Danimarca e comincio la preparazione per il Tour".
Vingegaard e la sfida a Pogacar al Tour con la Triplice Corona
Jonas Vingegaard ha così messo un piede avanti nella sfida eterna con il suo rivale numero 1, Tadej Pogacar. Per l'intero Giro, il paragone con il cannibale sloveno si è sviluppato tappa dopo tappa, ma ad aver vinto la Tripla Corona per primo è stato proprio il danese della Visma, che ora si appresta alla sfida più importante: arrivare il prossimo 4 luglio al via del Tour de France sulle ali dell'entusiasmo della Triplice Corona e giocarsi la sua possibile terza Grande Boucle dopo i successi del 2022 e del 2023.