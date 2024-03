Attraverso le Fiandre 2024, il pianto straziante di van Aert dopo la tremenda maxi-caduta in discesa Terribile schianto sull’asfalto nel corso della Attraverso le Fiandre, quando a 64km dall’arrivo in piena discesa e a tutta velocità nel gruppo dei migliori si è perso il controllo. A terra quasi tutti i favoriti, tra cui Wout van Aert che è scoppiato a piangere per il dolore. Trasportato via in ambulanza, per lui niente Fiandre né Roubaix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Attraverso le Fiandre, la classica belga che anticipa di un paio di giorni il più iconico Giro delle Fiandre, in programma domenica 31 marzo, è stato teatro di una disastrosa caduta di gruppo che ha coinvolto tutti i migliori ciclisti presenti: van Aert, Girmay, Pedersen, Stuyven, Gazzoli. Tutti a terra, in una scena straziante con conseguenze tremende per i corridori caduti. Tra loro, Wout van Aert è scoppiato desolatamente in un pianto dirotto per il dolore, prima di essere portato via in ambulanza. Per lui si teme la frattura della clavicola.

La caduta è avvenuta lontano dal traguardo, a ben 67 chilometri mentre la gara doveva ancora entrare nel vivo: durante una discesa verso il Kanarieberg in mezzo al gruppo dei migliori, un'improvvisa sbandata ha provocato un terribile effetto domino ad altissima velocità. Coinvolti ciclisti di primo piano come Van Aert, Mads Pedersen , Jasper Stuyven e Biniam Girmay. Tra gli altri, sono caduti duramente anche Gianni Vermeersch, Alex Kirsch, Harry Sweeny, Michele Gazzoli, Anthony Turgis.

Attimi di puro panico, con diversi corridori rimasti doloranti a terra mentre le immagini dall'elicottero e dalle moto inquadravano la disastrosa caduta le cue gravi conseguenze sono apparse subito evidenti. Ad aver la peggio è stato proprio Wout Van Aert che si è gravemente ferito alla schiena, con la tuta totalmente strappata. Mentre le prime ammiraglie e l'automedica si stavano avvicinando la scena è divenuta ancor più straziante nel momento in cui i microfoni delle telecamere hanno raccolto anche l'audio, con in sottofondo un lamentoso pianto.

Tra le lacrime, proprio van Aert che si è tenuto la spalla destra, probabilmente la più colpita nel ruzzolone sull'asfalto. Il campione belga della Visma ha quindi abbandonato la corsa su una ambulanza per essere trasportato immediatamente in ospedale per ulteriori accertamenti. Anche Jasper Stuyven e Biniam Girmay si sono arresi subito e sottoposti alle visite mediche, mentre a provare a ripartire è stato Mad Pedersen, un altro tra i favoriti alla vittoria finale, per poi rifermarsi e ritirarsi poco dopo. Per van Aert è la seconda caduta in pochissimi giorni: un po' meglio gli era andata durante l'ultima E3 Saxo Classic dello scorso 22 marzo quando su un tratto in pavé era scivolato sulla canalina proprio nel momento in cui Van der Poel aveva sferrato l'attacco decisivo per la vittoria.

In attesa di capire l'entità reale del danno, una cosa purtroppo è certa: Wout van Aert deve dire addio a questa parte di stagione, tra le più intense per le tante classiche in calendario e così non parteciperà al prossimo Giro delle Fiandre di domenica 31 e alla successiva Parigi-Roubaix del 7 aprile, due gare che puntava a vincere per la prima volta e che resteranno purtroppo ancora assenti nel prestigioso palmarès del campione belga.