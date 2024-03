Wout Van Aert devastato dalla caduta, si è fratturato anche lo sterno: “Non si sa quando torna” Wout van Aert è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito della terribile caduta all'”Attraverso le Fiandre” dove oltre a 7 costole rotte e alla clavicola si è aggiunta anche la frattura dello sterno: “Solo nelle prossime settimane prenderemo una decisione in base al suo recupero” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L’incidente di Wout van Aert, avvenuto durante la Attraverso le Fiandre, è ancora più serio rispetto a quanto riferito nel pomeriggio di ieri: oltre alla clavicola e sette costole rotte, al campione belga della Visma | Lease a Bike è stata riscontrata anche la frattura allo sterno. Sottoposto ad operazione chirurgica, i tempi di recupero restano un mistero: "Solo nelle prossime settimane prenderemo una decisione in base al suo recupero".

La terribile caduta di van Aert e di altri corridori nella giornata di mercoledì 27 marzo durante la "Attraverso le Fiandre" ha fatto il giro del mondo, mostrando immagini crude del campione belga a terra, devastato dall'impatto sull'asfalto durante una discesa a tutta velocità. A seguito dell'incidente van Aert è stato trasferito subito all’ospedale di Herentals dove gli erano state registrate diverse fratture. Per le quali oggi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il cui esito è stato positivo ma con i tempi di recupero che restano tutt'ora un punto di domanda.

Il team di van Aert, la Visma Lease a Bike ha emesso un comunicato di aggiornamento sulle condizioni del ciclista che salterà tutte le prossime classiche di Primavera ed è ancora a rischio Giro d'Italia: "Wout van Aert oggi è stato sottoposto a un'operazione chirurgica che ha dato un risultato positivo. Dagli esami effettuati risultano la frattura dello sterno, quella della clavicola e diverse costole rotte – si legge nella nota – Non è possibile valutare quando Wout potrà tornare in sella alla sua bici: le prossime settimane saranno dedicate al suo recupero. Non potrà partecipare quindi alle classiche primaverili ed è incerta la sua partecipazione al Giro d'Italia. Nelle prossime settimane prenderemo una decisione in base al suo recupero. A nome di Wout, ringraziamo tutti per il supporto. Ora si spera possa continuare il suo recupero serenamente.

La caduta di van Aert e le lacrime in diretta

La caduta si è verificata a poco meno di 70 chilometri dal finale della "Attraverso le Fiandre" 2024 e la situazione di Van Aert si è mostrata subito tra le più gravi. Il belga aveva delle importanti abrasioni su tutto il corpo ed è stato portato via in ambulanza, con la quale ha raggiunto il vicino pronto soccorso dell'ospedale di Ronse. A Van Aert erano state immediatamente diagnosticate delle fratture (in totale 9 ossa rotte) e gli sono stati applicati diversi punti di sutura.

Successivamente, da Ronse era stato portato in ambulanza all’ospedale di Herentals dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La situazione è apparsa immediatamente grave, con immagini shock e i lamenti con il pianto del corridore, in diretta televisiva che hanno scosso l'intero ambiente. Nella maxi caduta sono finiti a terra diversi corridori, tra cui Girmay, Stuyven (anch'egli con la clavicola fratturata), Pedersen, Michele Gazzoli (3 costole fratturate) e Alex Kirsch (operato per la frattura del metacarpo della mano destra).