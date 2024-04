video suggerito

Calhanoglu festeggia ma non cerca la rivincita sul Milan: "Non farò quello che è stato fatto a me" Durante la festa Scudetto dell'Inter Calhanoglu non si vendicherà contro il Milan: "Oggi è una giornata bellissima e non voglio parlare dell'altra parte"

A cura di Ada Cotugno

Nel giorno della festa Scudetto il migliore in campo per l'Inter contro il Torino è Hakan Calhanoglu. La doppietta del turco ha regalato la vittoria ai nerazzurri che adesso possono dare il via alle danze con le celebrazioni che si concluderanno solo in tarda notte. I giocatori saliranno sul pullman scoperto, ma il centrocampista ci ha tenuto a dire che per lui non sarà l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Subito dopo la vittoria del titolo, avvenuto nel derby contro il Milan, il giocatore aveva mandato un chiaro messaggio alla sua ex squadra rispondendo in un colpo solo alle critiche e agli insulti che gli erano stati riversati addosso dal momento del suo trasferimento in nerazzurro. Una grafica per spazzare via tutte le polemiche e prendersi una piccola vendetta che però si è fermata lì.

La sua rivincita si è chiusa con la vittoria del titolo proprio contro i rossoneri e la festa Scudetto non sarà l'occasione per continuare a pungolare gli avversari. Calhanoglu lo ha chiarito ai microfoni di DAZN subito dopo la partita, mettendo le mani avanti su ciò che accadrà da qui a questa sera, quando la squadra arriverà in Piazza Duomo a bordo di due pullman scoperti dopo aver fatto il giro della città.

Non ci sarà spazio per la vendetta ma solo per la festa: "Oggi è una giornata bellissima e non voglio parlare dell'altra parte, voglio solo divertirmi oggi. Voglio essere sereno, dobbiamo giocare ancora. Non farò casino sul pullman scoperto". Non ci sarà nessun riferimento al Milan e nessuna risposta ai rivali cittadini che invece nel giorno della loro festa lo avevano ricordato più e più volte, riferendosi a lui con appellativi poco felici.

"Non voglio fare quello che è stato fatto a me in passato", ha detto Calhanoglu nel post partita restando concentrato soltanto sulle celebrazioni della sua squadra che per tutta la notte festeggerà il raggiungimento di un traguardo storico, arrivato grazie anche ai suoi gol.