La vendetta di Calhanoglu sui tifosi del Milan: dopo lo Scudetto ha un messaggio per loro Mentre l'Inter festeggia in campo Calhanoglu ha scelto di lanciare una frecciatina ai suoi ex tifosi del Milan: l'immagine pubblicata sui social è un messaggio chiaro per i rossoneri.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter festeggia la vittoria dello Scudetto numero 20 della sua storia, ma Hakan Calhanoglu approfitta della serata storica per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: nessuno sente il derby di Milano come lui, uno dei pochi ad aver vestito entrambe le maglie, e mentre tutti esplodono di gioia lui ha un messaggio ben preciso da lanciare ai suoi ex tifosi del Milan.

Da quando ha deciso di passare all'altra sponda del Naviglio il turco è stato bersaglio di insulti e sfottò pesanti, ai quali ha risposto sempre sul campo prendendosi anche responsabilità importanti con palloni che scottavano calciati dal dischetto. Questa volta però ha deciso di lanciare una frecciatina chiara e precisa su Instagram, proprio mentre a San Siro impazza la festa.

Calhanoglu ha scelto di festeggiare lo Scudetto con una grafica che dice tutto: in primo piano c'è lui con la maglia dell'Inter, la coppa del titolo tra le mani e delle grandi cuffie alle orecchie per isolarsi dai rumori di sottofondo. Dietro di lui si eleva il Duomo di Milano, con ai suoi piedi una folla inferocita che regge in mano dei cartelli con diversi insulti. Si legge clown, traditore, serpente: sono gli epiteti con i quali lo hanno chiamato i tifosi del Milan dal momento del trasferimento e che lui in questo momento non sente, perché intento a festeggiare la vittoria del campionato.

Ad accompagnare la grafica ci sono poche parole, anche queste di grande effetto: "Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora ricompensato". Il turco ha affidato ai social un messaggio chiaro diretto ai rossoneri che questa sera hanno subito il torto più grande, quello di vedere l'Inter festeggiare in casa loro.

Anche la reazione di Calhanoglu al fischio finale è stata simbolica. Ha aspettato il fischio dell'arbitro a bordocampo, dopo aver giocato una buona partita, accovacciato e con lo sguardo assorto, saltando poi per tutto il campo quando il suo sogno è diventato realtà. La vittoria dello Scudetto nel debry contro il Milan è anche una rivincita personale per lui che non ha perso l'occasione per lanciare una freccia affilata ai suoi ex tifosi.