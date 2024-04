video suggerito

Perché Marc Marquez è caduto ad Austin quando era da solo in testa alla gara: cosa è successo Marc Marquez spiega i motivi della strana caduta di cui è stato protagonista mentre era da solo in testa alla gara del GP delle Americhe della MotoGP 2024 ad Austin: “La prima volta il freno non ha funzionato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Tra i piloti più attesi alla vigilia del GP delle Americhe della MotoGP 2024 c'era certamente Marc Marquez che sulla pista di Austin aveva vinto ben sette delle nove gare disputate e che quest'anno si presentava per la prima volta ai nastri di partenza con la Ducati del team Gresini dopo averci corso finora solo con la Honda. L'otto volte campione del mondo non ha deluso le aspettative centrando il podio nella Sprint Race del sabato ed ergendosi ad assoluto protagonista nella corsa della domenica poi vinta dall'alfiere dell'Aprilia Maverick Vinales.

Lo spagnolo fin dalle prime battute della gara è sempre stato nel vivo dell'azione partecipando al valzer dei sorpassi che lo ha visto scambiarsi più volte le posizioni con Jack Miller prima (con cui nelle primissime fasi è andato anche al contatto), con Jorge Martin e Pedro Acosta poi ritrovandosi addirittura in testa da solo a metà gara dopo un sorpasso da batticuore sul talentuosissimo rookie della GasGas. Ma è stato proprio sul più bello che il sogno di Marc Marqeuz di tornare a vincere in quello che per moltissimi anni è stato il suo terreno di caccia preferito si è spezzato bruscamente nel momento in cui mentre era al comando tallonato da Pedro Acosta è caduto prima ancora di piegare la sua GP23 per girare in Curva 11 finendo a terra e scivolando nella ghiaia insieme alla sua moto portandosi così con sé anche i sogni di gloria.

Una caduta "strana" quella che ha visto protagonista il pilota del Team Gresini che sarebbe dovuta ad un problema tecnico ai freni della sua Desmosedici. A spiegare cosa è successo e come ha fatto a cadere mentre era da solo in testa alla gara di Austin è stato lo stesso Marc Marquez che nel post-corsa ha rivelato che quel problema alla leva del freno che ha provocato la chiusura dell'anteriore che ha messo fine alla sua gara si è palesato fin dalle prime battute.

"Alla fine quando un pilota cade l'errore è del pilota, anche se in questo caso c'è un perché: per tutta la gara ho fatto tantissima fatica con il freno davanti. La leva toccava il dito e non potevo staccare bene. Per questo volevo mettermi primo: ho pensato che il cambio di temperatura mi avrebbe potuto aiutare un po'. Quando sono arrivato a quella staccata la prima volta che ho preso il freno in mano non ha fatto niente, ho dovuto premerlo due volte ma a quel punto la velocità era troppo alta anche se poi ha frenato. Se guardi la caduta infatti è avvenuta prima della curva perché non pensavo che la pressione sulla leva sarebbe andata così forte sulla pinza" ha difatti spiegato con grande lucidità Marc Marquez parlando ai microfoni di Sky dei motivi della sua strana caduta mentre si trovava da solo in testa alla gara del GP delle Americhe.

