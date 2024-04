MotoGP oggi ad Austin, orari TV del GP delle Americhe su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint in diretta e streaming

L'appuntamento con il MotoGP di Austin è possibile seguirlo per gli abbonati a Sky in diretta, con tutte le sessioni e le gare del weekend. Il motomondiale è visibile anche in streaming – sempre in diretta e a pagamento – sull'app SkyGo e sulla piattaforma BOW col servizio on demand. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint della Moto GP ed eccezionalmente anche le gare di tutte e tre le classi, in diretta senza costi aggiuntivi sia in TV sia in streaming.