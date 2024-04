MotoGP oggi, Vinales in pole per la gara del GP Austin: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

MotoGP oggi in pista per il GP delle Americhe a Austin per il Motomondiale 2024: si riparte dalla vittoria di Martin in Portogallo. Maverick Vinales in pole nella griglia di partenza della gara del GP delle Americhe di MotoGP 2024: Pedro Acosta secondo e Marc Marquez terzo ad Austin. Prima fila tutta spagnola sul circuito statunitense, il nostro Pecco Bagnaia è quarto, dietro di lui Bastianini e Martin.

Orario della partenza alle 21:00, alle 18:00 la moto3, moto2 in programma alle 19:15. Diretta TV in chiaro e streaming su TV8 e Sky. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

13:00 Problemi per Bagnaia in Sprint Race Pecco Bagnaia quasi irriconoscibile in Sprint Race sabato sera quando ha pagato una brutta partenza e non è più riuscito a risalire. Nei 10 concitati giri di Austin il campione del mondo è rimasto lontanissimo dai primi chiudendo con una deludente ottava posizione finale. Oggi in gara partirà dal 4° posto e si capirà se i problemi sono stati semplicemente passeggeri. A cura di Alessio Pediglieri 12:30 I tempi delle qualifiche: i verdetti per la prima pole della MotoGP 2024 Binales si è preso la pole a suon di record per il giro veloce. Una dimostrazione importante da parte dello spagnolo che ha dominato qualifiche e Sprint Race di sabato. Ad Austin si è imposto col nuovo record della pista in 2:00.864. In prima fila con lui anche Acosta e Marc Marquez. 4° Bagnaia, 5° Bastianini. Qualifiche complicate per i primi due del Mondiale: Martin scivola due volte e partirà 6°, caduta anche per Binder. A cura di Alessio Pediglieri 12:03 Le caratteristiche del circuito di Austin per il GP di oggi Il circuito di Austin è tra i più particolari al mondo. È lungo 5 513 metri ed è composto da 20 curve, con una differenza di altitudine totale di 41 metri. La pista è stata disegnata da Hermann Tilke ed è caratterizzata da almeno tre frenate violente: la prima è alla curva 12, alla fine del rettilineo più lungo, la più difficile da affrontare per i piloti che parteciperanno alla gara. La curva 1 in salita è tra le più impegnative per le caratteristiche del circuito, mentre la curva 20 costringerà le moto a una frenata molto brusca in uno spazio ristretto e potrebbe essere tra le più impegnative. A cura di Ada Cotugno 12:02 La gara del GP Austin in chiaro e in diretta su TV8 La gara di questa sera sarà disponibile anche in chiaro in diretta su TV8: a partire dalle ore 21:00 sarà possibile seguire i piloti senza dover sottoscrivere nessun abbonamento. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. A cura di Ada Cotugno 12:01 MotoGP Americhe, Vinales in pole: la griglia di partenza Maverick Vinales in pole nella griglia di partenza della gara del GP delle Americhe di MotoGP 2024: Pedro Acosta secondo e Marc Marquez terzo ad Austin. Ecco la griglia di partenza del GP di Austin: Prima fila: M. Vinales, P. Acosta, M. Marquez

Seconda fila: F. Bagnaia, E. Bastianini, J. Martin

Terza fila: A. Espargaro, F. Di Giannantonio, F. Morbidelli

Quarta fila: M. Bezzecchi, J. Miller, A. Marquez

Quinta fila: R. Fernandez, M. Oliveira, A. Rins

Sesta fila: F. Quartararo, B. Binder, A. Fernandez

Settima fila: J. Zarco, J. Mir, L. Marini

Ottava fila: T. Nakagami A cura di Alessio Pediglieri 12:00 MotoGP oggi, gli orari TV della gara a Austin: la diretta su Sky e la differita TV8 Il GP delle Americhe prenderà il via a Austin questa sera, alle ore 21:00 italiane. La gara sarà visibile in esclusiva su Sky Sport MotoGP che seguirà in dalle prime battute il terzo appuntamento stagionale. Contemporaneamente sarà disponibile anche la diretta tv in chiaro gratuita offerta da TV8, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. La gara sarò visibile anche in streaming: gli abbonati potranno seguirla tramite SkyGo e Now, mentre sarà messa a disposizione gratuitamente su TV8.it A cura di Ada Cotugno

