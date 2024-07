video suggerito

Spaventosa caduta per Marc Marquez al Sachsenring: finisce in aria sbalzato di sella dalla Ducati Spaventosa caduta per Marc Marquez durante le Pre-Qualifiche della MotoGP del GP di Germania: al Sachsenring lo spagnolo finisce disarcionato dalla sua Ducati sbattendo violentemente contro l’asfalto del Sachsenring. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Comincia male il weekend del GP di Germania della MotoGP 2024 per Marc Marquez su quella pista del Sachsenring che gli ha regalato tantissime soddisfazioni in passato. Lo spagnolo, dopo una prima caduta nella prima sessione di prove libere del mattino, ha replicato anche nelle Pre-Qualifiche del pomeriggio con un esito però più preoccupante.

Una sessione anomala per l'alfiere del team Gresini che non è riuscito a staccare il pass diretto per la Q2 delle qualifiche e ha anche dovuto fare i conti con una spaventosa caduta che lo ha costretto a terminare anticipatamente l'azione in pista per andare a fare degli esami al centro medico del circuito per un dolore al torace (i cui esiti però sembrano essere stati alquanto rassicuranti).

L'otto volte campione del mondo è stato infatti protagonista di uno spaventoso highside che lo ha disarcionato dalla sua Ducati facendolo finire violentemente contro l'asfalto del tracciato tedesco. Dopo la caduta lo spagnolo è tornato in pista effettuando quello che alla fine sarà il suo miglior giro della sessione dovendo però poco dopo alzare nuovamente bandiera bianca e tornare al box a causa del dolore alle costole accusato (gli esami non hanno evidenziato fratture ma solo una forte contusione alla zona costale destra).

Finisce invece dentro la top-10, e non dovrà dunque passare dalla Q1 nelle qualifiche del sabato, l'alfiere del team VR46 Fabio Di Giannantonio anche lui protagonista di una brutta caduta in avvio di sessione che, così come Marc Marquez, lo ha costretto a passare dal centro medico del circuito per accertamenti, salvo poi però rientrare in pista negli ultimi minuti della sessione di libere valida come pre-qualifiche riuscendo poi a mettere a segno il nono tempo della sessione.

Classifica dei tempi e risultati delle Pre-Qualifiche della MotoGP del GP di Germania

M.Viñales (Aprilia) 1'19.622 J.Martin (Pramac Ducati) +0.340 M.Oliveira (Trackhouse) +0.362 A.Marquez (Gresini Ducati) +0.407 F.Bagnaia (Ducati) +0.439 E.Bastianini (Ducati) +0.463 F.Morbidelli (Pramac Ducati) +0.464 P.Acosta (GasGas KTM) +0.520 F.Di Giannantonio (VR46 Ducati) +0.658 B.Binder (KTM) +0.662 J.Miller (KTM) +0.663 R.Fernandez (Trackhouse Aprilia) +0.722 M.Marquez (Gresini Ducati) +0.762 F.Quartararo (Yamaha) +0.785 A.Fernandez (GasGas KTM) +0.991 J.Zarco (LCR Honda) +1.046 L.Marini (Honda) +1.246 T.Nakagami (LCR Honda) +1.264 M.Bezzecchi (VR46 Ducati) +1.279 R.Gardner (Yamaha) +1.783 S.Bradl (Honda) +1.952 J.Mir (Honda) +2.225

