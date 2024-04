video suggerito

Maverick Vinales domina a Austin, Acosta e Bastianini sul podio: Martin leader del Mondiale MotoGP Vinales dopo la pole e la Sprint Race chiude il suo magnifico weekend vincendo pure il Gp delle Americhe. Sul podio Acosta e Martin. Quarto Bastianini, quinto Bagnaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Maverick Vinales negli Stati Uniti è di casa, quantomeno per il suo nome ispirato a ‘Top Gun'. E un weekend da ‘Top Gun' lo ha vissuto a Austin dove ha realizzato la pole, ha vinto la gara Sprint ed ha conquistato il GP delle Americhe, rimontando dall'undicesimo posto. Sul podio Acosta e Bastianini. Martin quarto, Bagnaia quinto.

Vinales parte in pole position, ma lo fa malissimo e dopo un paio di curve è addirittura undicesimo. Acosta parte a razzo e nella magnifica prima curva di Austin è davanti a tutti, davanti a Martin, con Bagnaia che dopo aver infilato Bastianini sale al quinto posto.

La pista di Austin regala duelli e c'è bagarre subito tra Acosta e Martin, il leader del Mondiale. Bagnaia sfrutta il contatto tra Miller e Marquez ed è terzo. Vanno a superarsi e risuperarsi spesso Acosta e Martin e fanno il gioco di Pecco, che li riprende, e pure Marc Marquez che si rifà sotto. Da quel momento in poi nasce una gara meravigliosa con una sfilza di sorpassi e anche di colpi di scena.

Bagnaia ne effettua di sorpassi e lotta praticamente con tutti. Al comando ci vanno prima Martin e poi Marquez, che quando è davanti a tutti cade, perde la sua moto e finisce lì. Peccato per la Ducati del Team Gresini. Così la vittoria se la giocano Acosta e Vinales, che danno vita a un bel duello. Il più ‘anziano' dei due si mette davanti. Bagnaia è in difficoltà e viene superato pure da Bastianini.

Vinales stampa un giro record fantascientifico fa davvero il ‘Top Gun' e mette le mani sulla vittoria ampliando il margine su Acosta e Martin, che non rischia. I punti per il terzo posto valgono oro per la classifica piloti, mentre Bastianini e Bagnaia fino all'ultimo lottano per il quarto posto e sperano nel podio. A prevalere alla fine è Vinales che precede Acosta e Bastianini, che nel penultimo giro supera Martin e si prende il podio.

Ordine d'arrivo del GP delle Americhe: 1) Vinales; 2) Acosta; 3) Bastianini; 4) Martin; 5) Bagnaia.

Classifica Piloti MotoGP: 1) Martin 80; 2) Bastianini 59; 3) Vinales 56; 4) Acosta 54; 5) Bagnaia 50.