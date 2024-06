video suggerito

Bagnaia trionfa nel GP Olanda di MotoGP: dietro Martin e uno strepitoso Bastianini, dominio Ducati Pecco Bagnaia ha vinto da dominatore il GP di Olanda di MotoGP, precedendo sul circuito di Assen Jorge Martin e Enea Bastianini, tutti su Ducati. Il torinese adesso insegue Martin a soli 10 punti nella classifica del Mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Pecco Bagnaia fa doppietta in MotoGP in Olanda, e non solo per il risultato, ma anche per il modo con cui lo ha ottenuto: dopo la Sprint del sabato, il due volte campione del mondo della classe regina ha vinto anche la corsa della domenica con la sua Ducati ufficiale. Ed esattamente come ieri, anche oggi il 27enne torinese ha dominato dall'inizio alla fine sul circuito di Assen, mantenendo la pole alla prima curva e non perdendo mai il comando fino al traguardo. Alle spalle di Bagnaia si è classificato – come nella Sprint – il suo rivale principale nel Mondiale, Jorge Martin su Ducati Pramac. Il distacco tra i due nella classifica generale è adesso di soli 10 punti. Il trionfo della Ducati è stato completato dal terzo posto di uno strepitoso Enea Bastianini con l'altra moto ufficiale della casa di Borgo Panigale.

Pronti via e Bagnaia fa capire a tutti che anche oggi non ce n'è per nessuno. Saldamente primo fin dalla partenza, Pecco ha tenuto Martin sempre sul secondo di distacco, allungando poi ulteriormente poco dopo metà gara, fino a scavare un divario incolmabile, superiore ai due secondi.

I due rivali hanno fatto praticamente corsa a parte, mentre alle loro spalle si scatenava la lotta per le altre piazze, col quartetto Di Giannantonio, Marc Marquez, Vinales e Acosta a darsi battaglia. A una decina di giri dalla fine, sul gruppetto è piombato di prepotenza Enea Bastianini, in furiosa rimonta dalla decima piazzola della griglia di partenza: la ‘Bestia' ha superato via via tutti, lottando infine con Vinales, che ha superato a 4 giri dalla fine.

Il podio non è più cambiato fino alla fine: primo Bagnaia, secondo Martin, terzo Bastianini. Alle loro spalle Marc Marquez, Vinales, Di Giannantonio, Binder, Alex Marquez, Raul Fernandez e Morbidelli. Ritirato Bezzecchi, caduto con la VR46 dopo pochi giri.

Con la vittoria di oggi, Bagnaia si porta a soli 10 punti dal leader del Mondiale Martin, mentre Marquez è a 51 lunghezze dallo spagnolo e Bastianini è quarto a -64.

