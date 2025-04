video suggerito

Morbidelli vola nelle prequalifiche del GP Qatar: Bagnaia vince il duello Ducati con Marc Marquez Sotto gli occhi di Valentino Rossi presente a Losail è l'alfiere del team VR46 Franco Morbidelli a mostrarsi il più veloce nelle prequalifiche del GP del Qatar della MotoGP 2025. Secondo Pecco Bagnaia che per la prima volta in stagione batte sul giro lanciato il compagno di squadra in Ducati Marc Marquez. Quinto il leader del Mondiale Alex Marquez. Aprilia sorride solo per il rientro in pista di Jorge Martin: nessun alfiere riesce ad entrare in top-10.

Le prequalifiche del GP del Qatar regalano una piccola novità rispetto al copione che si è fin qui visto in questo primo scorcio del Mondiale della MotoGP 2025. E non soltanto perché finalmente è tornato in pista il campione del mondo in carica Jorge Martin dopo il brutto infortunio che lo ha costretto a saltare la preparazione e l'inizio di questa stagione.

La pista di Losail infatti ha esaltato Franco Morbidelli che, sotto gli occhi del mentore e patron del team per cui corre, Valentino Rossi, con un gran giro prima della bandiera a scacchi è stato il più veloce e Pecco Bagnaia che nella seconda sessione di prove libere, la cui classifica finale regala ai primi dieci l'accesso diretto alle Q2 delle Qualifiche, per la prima volta in stagione, ha vinto il duello a distanza con il compagno di squadra nel team factory della Ducati Marc Marquez che paga 22 millesimi di ritardo dal piemontese.

Se non rappresenta nessuna sorpresa vedere cinque piloti in sella ad una Desmosedici nelle prime cinque posizioni della classifica dei tempi, rappresenta una novità, rispetto a quanto visto fin qui in stagione, che l'attuale leader del Mondiale, Alex Marquez, sia stato il più lento dei cinque pagando un ritardo di quattro decimi dalla miglior prestazione cronometrica fatta segnare in questa sessione. Davanti allo spagnolo infatti, oltre a Morbidelli, Bagnaia e il fratello Marc Marquez, ha chiuso anche Fabio Di Giannantonio con l'altra GP24 del team VR46. Cosa che però non rovina la festa all'interno del team Gresini che ha visto anche l'altro alfiere, Fermin Aldeguer, riuscire a stare in top-10 (9° nella classifica finale) e strappare dunque il pass diretto per le Q2 della qualifica del sabato.

Molto più mischiate le carte per quanto riguarda invece le altre case che sono riuscite a portare un proprio pilota tra i migliori 10 di giornata e guadagnarsi così l'accesso alla fase cruciale delle qualifiche senza dover passare dalle Q1. Sesto infatti Fabio Quartararo con la Yamaha, settimo e ottavo Pedro Acosta e Maverick Vinales con la KTM e decimo Johann Zarco con la Honda del team LCR. Delude in queste prequalifiche del GP del Qatar invece l'Aprilia che non riesce a portare nessuno dei suoi quattro piloti nelle prime dieci posizioni della classifica finale.

La classifica delle prequalifiche del GP Qatar della MotoGP 2025: tempi e risultati

F. Morbidelli (VR46) 1'50.830 F. Bagnaia (Ducati) +0.145 M. Marquez (Ducati) +0.167 F. Di Giannantonio (VR46 Ducati) +0.299 A. Marquez (Gresini Ducati) +0.406 F. Quartararo (Yamaha) +0.463 P. Acosta (KTM) +0.561 M. Viñales (Tech3 KTM) +0.625 F. Aldeguer (Gresini Ducati) +0.785 J. Zarco (LCR Honda) +0.806 A. Rins (Yamaha) +0.836 L. Marini (Honda) +0.945 J. Mir (Honda) +0.954 B. Binder (KTM) +1.003 A. Ogura (Trackhouse Aprilia) +1.118 E. Bastianini (Tech3 KTM) +1.175 J. Miller (Pramac Yamaha) +1.194 R. Fernandez (Trackhouse Aprilia) +1.304 M. Bezzecchi (Aprilia) +1.350 J. Martin (Aprilia) +1.568 A. Fernandez (Pramac Yamaha) +1.585 S. Chantra (LCR Honda) +2.180