video suggerito

Brutto incidente per Jorge Martin a Losail al rientro in MotoGP: colpito dalla moto di Di Giannantonio Sfortunato incidente per Jorge Martin nella gara del GP del Qatar che segnava il suo rientro in MotoGP dopo l’infortunio nei test prestagionali: lo spagnolo dell’Aprilia cade e viene colpito inavvertitamente dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Trauma toracico per lo spagnolo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

415 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ritorno in MotoGP dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori in tutta la prima parte di stagione e lo ha costretto a due distinti interventi chirurgici non è stato quello sperato per il campione in carica Jorge Martin che nella gara del GP del Qatar vinta da Marc Marquez è stato protagonista di un brutto incidente che ha richiesto l'intervento dei sanitari del centro medico del circuito di Losail. Un incidente figlio di un errore commesso dallo stesso pilota e in cui anche la sfortuna ha giocato un suo ruolo.

Nella seconda metà di gara, quando mancavano 9 giri al termine, infatti lo spagnolo dell'Aprilia si trovava nella parte posteriore del gruppo tallonato dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio ed è stato proprio in quel momento che ha sbagliato per una questione di millimetri l'ingresso nell'insidioso curvone del tracciato qatariota finendo con la ruota anteriore oltre lo scalino formato dal cordolo. A quel punto la sua RS-GP 25 è diventata per lui ingestibile facendolo scivolare lungo il cordolo.

La sfortuna per il madrileno però non si è esaurita con la scivolata dato che nel cadere è finito nella traiettoria della moto di Di Giannantonio che, non potendolo evitare, lo ha colpito inavvertitamente sulla schiena con la ruota anteriore. Finito a terra dolorante Jorge Martin ha provato a rimettersi immediatamente in piedi lamentando però fin da subito dei dolori e pertanto si è reso necessario un passaggio al centro medico dell'impianto qatariota.

Leggi anche Morbidelli vola nelle prequalifiche del GP Qatar: Bagnaia vince il duello Ducati con Marc Marquez

Come sta Jorge Martin: il comunicato dell'Aprilia

A comunicare gli aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Martin dopo l'incidente è stata l'Aprilia con una nota diramata tramite i propri canali ufficiali: "Jorge Martin ha riportato un trauma toracico, il pilota è cosciente senza problemi agli arti. Ha riportato una contusione costale al torace destro con pneumotorace. Verrà trasportato in ospedale per eseguire una TAC per accertamenti più approfonditi" si legge infatti nel comunicato della casa di Noale con cui ha annunciato il rpimo responso dopo il passaggio al centro medico del circuito di Losail.

Si attendono ora notizie e aggiornamenti riguardo alle sue condizioni di salute nella speranza che si sia trattato solo di un doloroso colpo e un grosso spavento (come evidenziato dalla reazione immediata della fidanzata Maria immortalata dalle telecamere della MotoGP con le mani sul volto subito dopo aver visto quanto era appena accaduto in pista).