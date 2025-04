MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Qatar: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP del Qatar: si riparte dalla vittoria di Bagnaia ad Austin. Gara in programma oggi alle 19:00: Marc Marquez in pole e Bagnaia che sarà costretto a partire dall'undicesima posizione dopo la caduta nel Q2. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 23:05.

Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

14 minuti fa 10:15 Marc Marquez dominante in Sprint Race Ancora una volta lo show di Marc Marquez alla Sprint, dominata sul fratello Alex e davanti ad un ottimo terzo Morbidelli. Bagnaia? Solo ottavo, davanti al dolorante Martin A cura di Alessio Pediglieri 29 minuti fa 10:00 Bagnaia, gara in salita in Qatar dopo la caduta nelle qualifiche Pecco Bagnaia scatterà 11° dopo la caduta nel Q2 mentre stava lottando per la pole. Sarà una gara in rimonta per il pilota italiano. A cura di Vito Lamorte 59 minuti fa 09:30 Marc Marquez è super: quarta pole su quattro nel 2025 Marc Marquez si prende la pole position anche a Losail, demolendo il record della pista (1:50.499) e togliendo il primo posto in griglia a suo fratello Alex. Pole numero 70 in top-class, 120a prima fila in carriera e seconda pole in Qatar per lui dopo il 2014. Numeri spaventosi. A cura di Vito Lamorte 1 ora fa 08:30 Le caratteristiche del circuito di Losail per il GP Qatar di MotoGP Il circuito di Losail si trova a 23km da Doha ed è stato inaugurato nel 2004. Il circuito misura 5,38 km, il rettilineo più lungo misura 1068 metri e permette ai piloti di correre anche di notte grazie all'eccellente impianto di illuminazione che non compromette la qualità della gara: la prima in notturna è avvenuta nel 2008 con ilsuccesso della Ducati di Casey Stoner. Nel 2023 ha subito grandi lavori di ammodernamento, compresa l'espansione dei box per dare più spazio ai team. Il giro record della pista appartiene a Jorge Martin, realizzato nel 2024 con la Ducati: 1'50.789. Conta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra ed è mediamente impegnativo per i freni. A cura di Ada Cotugno 2 ore fa 08:00 MotoGP, la griglia di partenza del GP Qatar Questa la griglia di partenza del GP Qatar 2025. MARC MARQUEZ (Ducati factory)

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini)

FABIO QUARTARARO (Yamaha ufficiale)

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46)

FABIO DI GIANNANTONIO (Ducati Pertamina VR46)

MAVERICK VINALES (Ktm Tech3)

JOHANN ZARCO (Honda LCR)

FERMIN ALDEGUER (Ducati Gresini)

ALEX RINS (Yamaha ufficiale)

AI OGURA (Aprilia Trackhouse)

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati factory)

PEDRO ACOSTA (Ktm ufficiale)

MARCO BEZZECCHI (Aprilia ufficiale)

JORGE MARTIN (Aprilia ufficiale)

LUCA MARINI (Honda factory)

JACK MILLER (Yamaha Prima Pramac)

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse)

BRAD BINDER (Ktm ufficiale)

AUGUSTO FERNANDEZ (Yamaha Prima Pramac)

ENEA BASTIANINI (Ktm Tech3)

JOAN MIR (Honda factory)

SOMKIAT CHANTRA (Honda LCR) A cura di Vito Lamorte 3 ore fa 07:15 Dove vedere il GP Qatar di Motogp oggi in TV e streaming Il GP Qatar sarà trasmesso come sempre da Sky che mostrerà in diretta tutti gli eventi di questa giornata che culmineranno con la gara prevista alle ore 19:00. Quasi in contemporanea ci sarà anche la diretta in chiaro offerta da TV8 che però trasmetterà tutto con circa 5 minuti di differita. Gli abbonati Sky avranno a disposizione lo streaming offerto dall'app SkyGo, mentre chi preferisce l'alternativa gratuita potrà accedere al sito Tv8.it. A cura di Ada Cotugno 3 ore fa 07:00 MotoGP, oggi il GP Qatar: orari TV8 e Sky di diretta e differita Il GP del Qatar comincerà oggi alle ore 19:00, ma prima saranno in programma le gare di Moto2 e Moto3 che cominceranno rispettivamente alle 17:15 e alle ore 16:00. Sky trasmetterà tutta la giornata in diretta, mentre chi assisterà all'evento su TV8 avrà una leggera differita di circa 5 minuti. A cura di Ada Cotugno