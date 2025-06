video suggerito

Incidente in Moto2 ad Assen: Salac subisce una brutta caduta dopo il contatto con Alonso Lopez Brutto incidente in Moto 2 durante le qualifiche. Contatto tra Lopez e Salac con quest'ultimo che vola via dalla moto ritrovandosi nella ghiaia. Entrambi sono stati portati al centro medico.

A cura di Fabrizio Rinelli

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2025 ad Assen di Moto 2 si è verificato un incidente tra i piloti di Filip Salac e Alonso Lopez. I due sono entrati in contatto, causando un highside (caduta violenta) con Salac che ha avuto la peggio. Entrambi i piloti sono stati portati immediatamente al centro medico per controlli e non hanno completato la sessione. L'incidente ha causato anche un danno significativo alla moto di Salac, che ha compiuto diverse rotazioni in pista. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni fisiche dei piloti oltre al trasferimento al centro medico ma Salac è stato sbalzato via dalla sua moto prima di rotolare nella ghiaia.

Non ci sono stati aggiornamenti dettagliati sulle loro condizioni fisiche immediately dopo l'incidente e i due piloti non hanno completato la sessione di prove. C'è da dire però che le qualifiche di Moto 2 sono state caratterizzate da diverse cadute e interruzioni che hanno comportato la bandiera gialla. Filip Salac, nello specifico, aveva comunque segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche con un crono di 1:34.869, stabilendo un nuovo record della pista, davanti ad Aron Canet e Manuel Gonzalez. Ma com'è avvenuto l'incidente? Salac si ritrova sbalzato via dalla sua moto.

La dinamica dell'incidente in Moto2

Il pilota ceco stava percorrendo la curva 4 del circuito di Assen ma mentre prende la linea stretta perde il posteriore nel momento in cui stava chiudeva internamente la curva. Davanti a lui c'era Alonso Lopes che stava rientrando in curva e sbatte inevitabilmente sulla ruota posteriore del suo avversario. Questo genera un movimento innaturale della moto di Salac che viene sbalzato via dalla sella. Il pilota finisce nella ghiaia mentre la moto rotola pericolosamente su pista senza che fortunatamente ci fossero conseguenze per gli altri piloti in circolazione.

Il momento in cui Salac cade dalla sua moto.

Il pilota ceco ha dunque la peggio e viene immediatamente raggiunto dai soccorsi. Salac resta a terra per un po' per poi rialzarsi anche grazie al supporto dei sanitari che l'aiutano a camminare. Il pilota zoppicava vistosamente e anche per questo è stato portato al centro medico per ulteriori accertamenti. Sull'accaduto la direzione di gara ha aperto un'investigazione per capire le reali responsabilità di ognuno.