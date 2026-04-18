Juha Miettinen muore dopo un incidente con sette auto al Nurburgring, Verstappen: “Sono scioccato”

Nonostante il tempestivo arrivo dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare Juha Miettinen (BMW 325i, numero 121), dopo averlo estratto dal veicolo. Verstappen non era in pista in quel momento: “Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Juha”.

Juha Miettinen è deceduto presso il centro medico a causa delle ferite riportate in un incidente che ha coinvolto sette vetture durante le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring, dove corre anche il pilota della Red Bull in F1, Max Verstappen. Per sua fortuna, al momento della carambola, il campione del mondo olandese non era in pista ma ai box, in attesa del suo turno, né è rimasta coinvolta nell'impatto la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 del Team Winward Racing guidata dall'austriaco Lucas Auer. La prova è stata annullata dopo la bandiera rossa.

"Sono scioccato da quello che è successo oggi – le parole di Verstappen in una storia su Instagram -. Gli sport motoristici sono qualcosa che tutti amiamo, ma in momenti come questo ci ricordano quanto possano essere pericolosi. Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Juha".

La ricostruzione dell'impatto che ha coinvolto sette auto

L'incidente è avvenuto durante il terzo giro della gara, all'uscita di Klostertal, nella curva a destra, nei pressi dell'ingresso del tratto in salita. In totale sono rimasti coinvolti sette veicoli, un ingorgo di lamiere e piloti che ha costretto la direzione di gara a sventolare subito la bandiera rossa e a neutralizzare la corsa. Successivamente, diverse vetture sono state reindirizzate verso i box, ripercorrendo il tracciato al contrario.

Cosa può aver provocato il sinistro? Le cause non sono state ancora menzionate ufficialmente. L'ipotesi presa in esame è he una possibile fuoriuscita di olio o anche benzina possa aver dato origine allo scontro che ha coinvolto i veicoli.

La nota ufficiale della direzione di gara sulla morte di Juha Miettinen

Il comunicato ufficiale della direzione di gara spiega cosa è successo in pista, anche se al momento non sono state menzionate le cause che hanno provocato la carambola di vetture, e dà l'annuncio del decesso del pilota.

Durante la prima gara delle qualifiche ADAC 24h Nürburgring di oggi, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto sette concorrenti nelle fasi iniziali. A seguito della collisione tra diversi veicoli, la direzione gara ha immediatamente interrotto la corsa per consentire ampie operazioni di recupero e soccorso. Nonostante il tempestivo arrivo dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare il conducente coinvolto, Juha Miettinen (BMW 325i, numero 121), dopo averlo estratto dal veicolo. Il pilota è deceduto presso il Centro Medico nonostante ogni tentativo di rianimazione.

La seconda parte della nota ha chiarito che è stato annullato ogni tentativo di effettuare giri per determinare la formazione della griglia di partenza. Le condizioni degli altri piloti coinvolti non destano preoccupazioni, né sono in pericolo di vita.

La gara non riprenderà sabato sera. I pensieri di tutti coloro che sono coinvolti nella 24 Ore del Nürburgring vanno alla famiglia di Juha Miettinen, profondamente addolorata. Durante la formazione della griglia di partenza per la gara di domenica alle ore 13:00, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del pilota scomparso.

Il programma non cambia: domenica si torna in pista

Domenica si correrà regolarmente nonostante la tragedia: dopo le qualifiche previste al mattino tra le 8:15 e le 9:45, ci sarà una sessione di qualifiche di punta tra le 10:40 e le 11:40. È in questo lasso di tempo che le macchine delle classi superiori competeranno individualmente per ottenere il migliore piazzamento nella griglia di partenza.