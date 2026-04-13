Brutte cadute alla Parigi-Roubaix causate dagli spettatori per Lucinda Brand e Soren Bruyère Joumard

Durante l’edizione dell’Inferno del Nord 2026 riservata agli Under19 e alle donne, si sono verificati alcuni incidenti, anche gravi, causati dalla disattenzione dei tifosi lungo i tratti più iconici del pavé. Ad avere la peggio Lucinda Brand e Soren Bruyère Joumard hanno avuto la peggio al Carrefour de l’Arbre.

Il weekend della Parigi-Roubaix è stato ad altissimo tasso adrenalinico non solamente per quanto riguarda il suo appuntamento più importante, la gara maschile, ma anche in occasione delle altre categorie che riguardavano i più giovani e le donne. Dove si sono registrati diversi incidenti non dovuti a problemi meccanici o forature ma alle disattenzioni del pubblico presente a bordo tracciato. La peggio l'hanno avuto Lucinda Brand (Lidl-Trek Women) e Soren Bruyère Joumard (Decathlon CMA CGM Under19).

Jourmand buttato a terra da uno spettatore: perde la Parigi-Roubaix Under19

Il primo episodio è avvenuto durante la Parigi-Roubaix riservata agli Under 19 quando sul pavé ci è finito in modo più che rovinoso il giovane francese Soren Bruyère Joumard che si stava giocando il successo con altri due coetanei. Sul finale della Parigi-Roubaix junior era in testa alla gara, insieme a Winters e Woolley a soli 16 chilometri dal traguardo. Su uno dei tratti decisivi, il Carrefour de l'Arbre, Joumard ha deciso di prendere il bordo strada correndo sul tratto di sterrato a fianco dei ciottoli. Una linea quasi impercettibile che gli è risultata fatale, visto che non ha potuto evitare lo sporgersi di uno spettatore oltre il nastro di sicurezza, volando a peso morto sui ciottoli, venendo subito investito da Winters. Unico a uscire indenne è stato Wiersma che si trovava al comando pochi metri più in là, mentre per Joymard non ‘è stato nulla da fare: faticosamente si è rimesso in sella, ha concluso la Roubaix ma è arrivato lontanissimo dal podio.

La caduta di Lucinda Bland alla Roubaix Women: lo spettatore non se ne avvede e la urta

A fare da eco a quanto accaduto agli juniores ci ha pensato l'edizione Women che si è corsa subito dopo quella maschile-Anche in questo caso, un altro grave incidente, anche in questo caso causato da uno spettatore distratto e ancora una volta sullo stesso tratto di pavé, il Carrefour de l'Arbre. Ad avere la peggio Lucilla Brand della Lidk-Trek. Brand stava correndo nel secondo gruppo insieme a Lotte Kopecky e Megan Jastrab, all'inseguimento del trio di testa composto da Franziska Koch, Pauline Ferrand-Prévot e Marianne Vos che poi si sono giocate il successo. Il distacco era di oltre un minuto quando Brand è però caduta rovinosamente a causa di uno spettatore che applaudiva e che non si è tolto in tempo al passaggio delle cicliste. Alla fine anche lei si è rialzata, malconcia e senza più una minima possibilità di gloria, arrivando al traguardo ad oltre 2 minuti e mezzo dalla vincitrice.

La caduta e il ritiro di Vermeersch: nessun spettatore ma una foratura fatale

Una domenica che ha visto anche l'edizione principale vivere momenti di grande tensione per i problemi meccanici vissuti da tutti i principali protagonisti, ma anche tanta apprensione in occasione di una bruttissima caduta, questa volta senza la complicità degli spettatori, da parte di Florian Vermeersch mentre stava attraversando in tutta velocità il ciottolato del Trouée d’Arenberg uno dei settori più temuti, a 5 stelle. Il corridore della Lotto Dstny è stato vittima di una foratura che gli ha fatto perdere totalmente il controllo della bici, andando violentemente a sbattere contro le transenne di protezione, ponendo fine alla propria Roubaix.