Pogacar e l’ultima follia in vista della Parigi-Roubaix: vincere tutte le Monumento in una sola stagione

Tadej Pogacar ha fatto fino ad oggi filotto perfetto nel 2026 nelle Classiche di un giorno senza fallire l'appuntamento con la vittoria. L'ha fatto alla Milano-Sanremo, la sua prima storica volta visto che fino ad oggi non era mai riuscito ad alzare le braccia, e si è ripetuto alla Ronde, il Giro delle Fiandre seconda Monumento di stagione. In attesa di centrare il tris con la Parigi-Roubaix, le ultime due Classiche unite alla Liegi-Bastogne-Liegi e al Lombardia, lo hanno portato a quattro vittorie consecutive in queste epiche gare di un giorno: record che nemmeno, il più forte ciclista di ogni tempo, Eddie Merckx era riuscito a compiere. Ma c'è di più: nella testa del campione sloveno viene coccolata una meravigliosa idea, di riuscire a vincere tutte le 5 Monumento nello stesso anno solare, nella medesima stagione. Un traguardo che riscriverebbe per sempre la storia del ciclismo mondiale.

Un'impresa titanica ma che è perfettamente nelle corde di Pogacar, il fenomeno degli anni Venti del 2000, dominatore incontrastato ogni volta che si presenta alla partenza. La storia, e i numeri, dicono che sono più le volte che riesce ad arrivare per primo al traguardo sul gradino più alto del podio a fine di una corsa a tappe di quelle in cui si presenta solo per partecipare. Imperioso al Tour e al Giro così come nelle Classiche e, nel 2026, fin qui perfetto: 100% di vittorie laddove ha deciso di pedalare.

Tadej Pogacar con il trofeo del Lombardia, ultima Monumento vinta nel 2025

Simbolo di un ciclismo moderno, chirurgico, dove si scelgono a tavolino le gare da fare, indirizzando in modo preciso la propria preparazione. Il ciclismo del correre sempre e ovunque, figlio degli anni 80, 90 e dei primi 2000 oramai è morto e sepolto: tutti i team hanno roster allargati, dove si scelgono uomini e corse dove primeggiare. Tutti lo fanno, ma Pogacar è colui che lo fa meglio di tutti.

Pogacar e la meravigliosa idea: tutte le 5 Monumento in una sola stagione

Nella nuova stagione, il campione del mondo sloveno non ha sbagliato un colpo: ha continuato a vincere con successo, anche nelle Classiche Monumentali. Dopo un finale al cardiopalma e uno sprint a due con Tom Pidcock, Pogacar in cui ha finalmente trionfato alla Milano-Sanremo, Pogacar si è presentato alla Ronde come grande favorito ed è riuscito a confermarsi tale con immensa maestria, staccando uno dopo l'altro gli avversari, con Mathieu van der Poel ultimo a cedere. Pogacar è diventato così il primo ciclista nella storia ad aver vinto quattro Classiche Monumento di fila, traguardo che nemmeno il "Cannibale" Eddy Merckx riuscì a compiere, fermandosi a tre vittorie consecutive nelle Classiche Monumento (la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia nel 1971 e la Milano-Sanremo nel 1972).

Tadej Pogacar e il trofeo della Milano–Sanremo 2026, il 1° nella Primavera

Pogacar lo ha fatto con una semplicità talmente disarmante che sta cullando la fantastica idea di entrare nella storia conquistando tutte e cinque le Classiche Monumento del ciclismo in una sola stagione, l'attuale. Naturalmente, dovrà prima vincere la Parigi-Roubaix, che è alle porte e alla quale si presenta con il piglio di chi dovrà superarsi ancora una volta, prima di tornare a concentrarsi sui grandi giri, con sullo sfondo di fine stagione con la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia: che ha già vinto ripetutamente e nelle quali sa perfettamente come si trionfa.