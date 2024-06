MotoGP Assen, oggi le qualifiche in diretta: Bagnaia e Vinales per la pole

Quali sono gli orari precisi del GP olandese nella programmazione di oggi sabato 29 giugno? Ecco tutto ciò che si deve sapere per seguire il Gran Premio di Olanda 2024 di MotoGP in TV:

Il canale Tv8 (125 SKY, 8 Digitale Terrestre) trasmette gratuitamente e in diretta le qualifiche e la Sprint di oggi, a cui si aggiunge anche il Gran Premio della domenica. Oltre alla copertura in chiaro, il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmette in diretta ogni turno del Gran Premo di Olanda, così come avviene sul canale generalista Sky Sport Uno (201). Il Gran Premio ad Assen può essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (a pagamento per gli abbonati Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere Tv8 anche tramite il sito internet Tv8.it, in modo gratruito.

La programmazione in chiaro di TV8