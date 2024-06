MotoGP oggi, Bagnaia in pole per la gara del GP Assen: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La corsa della classe regina del Motomondiale di oggi ad Assen sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

L'orario della partenza del GP d'Olanda della MotoGP è fissato alle ore 14:00 di oggi. La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sul circuito di Assen è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.

Quasi identici gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP d'Olanda: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in leggerissima differita rispetto alla diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:05 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming su sito di TV8.