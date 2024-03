Le condizioni di Van Aert dopo la caduta di oggi sono gravi: rischia di saltare il Giro d’Italia L’infortunio di Wout Van Aert dopo la caduta di gruppo nella gara “Attraverso le Fiandre” è più grave del previsto. Rottura di costole e clavicola, a rischio anche la partecipazione al Giro d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il tremendo infortunio di Wout Van Aert nella gara "Attraverso le Fiandre", la classica di ciclismo belga che anticipa di un paio di giorni il più iconico Giro delle Fiandre, è più duro di quanto sembri. La caduta di gruppo che ha coinvolto tutti i migliori ciclisti presenti come lo stesso van Aert, Girmay, Pedersen, Stuyven e Gazzoli, ha creato grande spavento. Sin da subito le condizioni di Van Aert sembravano essere le peggiori e infatti il comunicato della Visma non ha lasciato dubbi: "Clavicola e diverse costole rotte".

Un epilogo terribile per lui che era l'uomo più atteso negli imminenti appuntamenti previsti per il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e l'Amstel Gold Race: gare che dovrà inevitabilmente saltare. A questo punto però si teme anche una sua assenza per il Giro d'Italia il che farebbe perdere al tour nostrano uno dei grandi protagonisti. "Non è chiaro quanto tempo richiederà la sua guarigione" chiude il comunicato della Visma che non si spinge oltre ad annunciare eventuali tempi di recupero.

Van Aert si è gravemente ferito alla schiena, con la tuta totalmente strappata. A rendere ancora più straziante quel momento è stato sicuramente il frangente in cui i microfoni delle telecamere hanno raccolto anche l'audio, con in sottofondo del pianto dello stesso van Aert. Il campione belga della Visma ha così abbandonato la corsa su una ambulanza per essere trasportato immediatamente in ospedale per ulteriori accertamenti. Accertamenti che poi hanno solo confermato ciò che sembrava quasi certo, ovvero la rottura della clavicola.

Questo il comunicato ufficiale della Visma: "Aggiornamento Wout van Aert: Sfortunatamente, Wout van Aert ha riportato diverse fratture nell'incidente di oggi al Dwars Door Vlaanderen. In ospedale gli furono diagnosticati una clavicola rotta e diverse costole rotte. Non è chiaro quanto tempo richiederà la sua guarigione. Gli mancheranno sicuramente il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e l'Amstel Gold Race. Auguriamo a Wout tutto il meglio e una pronta guarigione!".