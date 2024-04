video suggerito

Clavicola e costole rotte per Vingegaard dopo la caduta al Giro dei Paesi Baschi: la prima diagnosi La prima diagnosi sulle condizioni di Jonas Vingegaard dopo la caduta al Giro dei Paesi Baschi: clavicola e costole rotte per il ciclista della Jumbo Visma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jonas Vingegaard ha riportato la rottura della clavicola e di diverse costole nella brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi insieme a Primoz Roglic, Remco Evenepoel oltre a Mattias Skjelmose e Jay Vinee. Questa la prima diagnosi riportata in una nota ufficiale dalla Jumbo Visma.

La nota prosegue così: "È stato un brutto incidente, ma per fortuna è stabile e cosciente. Gli esami in ospedale hanno rivelato che ha una clavicola rotta e diverse costole rotte. Resta in ospedale a titolo precauzionale. Grazie per tutti i vostri messaggi".

La caduta si è verificata nelle prime posizioni del gruppo e a terra sono finiti, tra gli altri, anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel, oltre a Mattias Skjelmose e Jay Vine. Vingegaard, che non riusciva a muoversi, è stato caricato in ambulanza, mentre Roglic si è rialzato zoppicando e Evenepoel si toccava una spalla.

Le conseguenze della caduta sono state aggravate dal fatto che, oltre alla presenza di massi a bordo strada, i corridori sono finiti in un canale di scolo in cemento, di quelli che vengono installati a bordo carreggiata per facilitare il deflusso delle acque piovane.

Dopo quello di Vingegaard, ecco il il report medico per Remco Evenepoel che si è procurato la frattura della clavicola destra e della scapola destra. Nel comunicato della Soudal Quick-Step si legge: "Remco sarà in Belgio nella giornata di venerdì per sottoporsi a un'operazione alla clavicola e per svolgere ulteriori esami".

Natnatel Tesfazion della Lidl-Trek, un altro dei corridori coinvolti nella caduta, non ha riportato fratture per fortuna ma ‘soltanto' abrasioni e contusioni sulla parte destra del corpo: in particolare il corridore eritreo lamenta dolore al gomito destro.

Tadej Pogacar ha scritto un messaggio su Instagram per i suoi amici e avversari dopo la caduta di oggi: "Le cadute non sono mai qualcosa che vorremmo vedere nel ciclismo. Purtroppo oggi ne abbiamo vista una davvero brutta. Auguro al mio compagno Jay Vine e a tutti i miei colleghi nel gruppo una guarigione veloce".