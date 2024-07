Vingegaard scoppia a piangere in TV dopo la vittoria al Tour: “Tre mesi fa pensavo di essere morto”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Emozioni a non finire quelle che ha regalato l'11ª tappa del Tour de France 2024 con il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sulle salite del Massiccio Centrale conclusosi con la vittoria al fotofinish, a sorpresa, del danese. Emozioni che sono proseguite anche dopo il traguardo quando il vincitore di tappa, davanti alle telecamere delle TV, non è riuscito a trattenere le lacrime per quella che è stata una vera e propria impresa se si considera che fino a due settimane fa non era nemmeno certo di riuscire a prendere parte alla Grand Boucle.

"Sono molto emozionato e non ho parole per dirlo. Significa molto per me dopo tutto quello che ho passato negli ultimi tre mesi. Dovevo pensarci. Senza la mia famiglia non avrei mai potuto farlo" ha detto infatti Vingegaard scoppiando a piangere nel bel mezzo dell'intervista. Evidente il riferimento alla terribile caduta di cui è stato vittima lo scorso aprile al Giro dei Paesi Baschi nella quale ha rischiato di morire e dopo la quale ha anche pensato di ritirarsi dal ciclismo.

"Significa tantissimo vincere una tappa. E soprattutto vincerla per la mia famiglia. Mi hanno sempre sostenuto. Non sono riuscito a seguire il suo attacco (di Pogacar, ndr). Non mi aspettavo di riuscire a riprenderlo, ma ho continuato a lottare e lo ho raggiunto di nuovo. Sono rimasto un po' sorpreso di poterlo battere nello sprint. Tre mesi fa non pensavo nemmeno di riuscire a essere qui" ha quindi aggiunto un Vingegaard visibilmente emozionato.

Evidente che quanto accaduto al Giro dei Paesi Baschi lo ha segnato profondamente e che questa vittoria per lui vale forse più dei Tour de France messi in bacheca. E a ribadirlo è lui stesso nell'intervista rilasciata ai microfoni di France 2 in cui, ancora con le lacrime agli occhi, ha spiegato il motivo del suo stato d'animo dopo l'insperata vittoria di Le Lorian.

"Solo tre mesi fa pensavo di essere morto. Essere qui oggi è qualcosa di speciale. Sono sorpreso, sapevo che avrei avuto un livello accettabile ma potevo mai credere di avere un tale livello" ha difatti chiosato Jonas Vingegaard rimasto evidentemente stupito da se stesso e dalla sua capacità di reagire alle difficoltà, anche quelle che appaiono insuperabili come una terribile caduta in cui non ha rischiato solo di dover mettere fine anticipatamente alla sua carriera ma addirittura di morire.