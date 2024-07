video suggerito

Vingegaard batte Pogacar al fotofinish sul Massiccio Centrale: al danese l’11ª tappa del Tour de France Jonas Vingegaard batte in volata al fotofinish il rivale Tadej Pogacar nell’11a tappa del Tour de France 2024 in cui i due hanno dato spettacolo sulle salite del Massiccio Centrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Tornano le salite al Tour de France 2024 e arriva la conferma che questa edizione della Grand Boucle non sarà un "one-man-show". Nell'11ª tappa che partiva da Evaux-Les-Bains e attraversava le cime più impegnative del Massiccio Centrale infatti Tadej Pogacar in maglia gialla ha messa alla prova i rivali con una frustrata sul Pas de Peyrol scalato a velocità mai toccate prima, ma proprio quando sembrava aver messo una pietra tombale sul Tour ecco la risposta del suo più grande rivale, Jonas Vingegaard, che sulla successiva salita del Col de Pertus recupera tutti i 35 secondi persi in precedenza andando a riprenderlo.

I due battagliano e danno spettacolo fino al traguardo dove a spuntarla è stato Jonas Vingegaard con una lunga volata che gli ha permesso di mettere la propria ruota davanti allo sloveno al fotofinish. La tappa che certifica che ci sarà un duello per la vittoria finale, evidenzia però anche come nessun altro degli uomini di classifica riesce a tenere il ritmo dei due fuoriclasse vincitori (due a testa) degli ultimi quattro Tour de France.

I primi inseguitori Remco Evenepoel (superato da Vingegaard al secondo posto della generale) e Primoz Roglic (sfortunato nel finale in quanto vittima di un salto di catena) infatti sono arrivati al traguardo di Le Lioran con un ritardo di 25 secondi il primo, di 55 secondi dal vincitore il secondo, abissali invece i distacchi rimediati da tutti gli altri.