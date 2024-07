video suggerito

Tragedia al Giro d’Austria, André Drege è morto dopo una caduta: il ciclista era finito fuori strada Tragedia nel mondo del ciclismo: André Drege è morto dopo una caduta durante la quarta tappa del Giro d’Austria. Il 25enne norvegese, corridore del Team Coop-Repsol, è finito fuori strada mentre percorreva la lunga e difficile discesa del Grossglockner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tragedia nel mondo del ciclismo: André Drege è morto dopo una caduta durante la quarta tappa del Giro d'Austria. Il 25enne norvegese, corridore del Team Coop-Repsol, è finito fuori strada mentre percorreva la lunga e difficile discesa del Grossglockner. Drege è deceduto a causa delle ferite riportate anche se la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Dopo qualche attimo di incertezza l'organizzazione ha poi confermato il decesso del ciclista. Anche l'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) attraverso una nota ufficiale ha confermato il decesso:

"L'UCI è sconvolta nell'apprendere della morte del ciclista professionista André Drege al Giro d'Austria. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni di squadra". La tappa alla fine è andata avanti per poi concludersi al traguardo in un clima surreale, di incredulità. A trionfare è stato Filippo Ganna, ma non c’è stata chiaramente alcuna festa e né una cerimonia di premiazione sul podio. A questo punto non è certo nemmeno che si possa correre anche l’ultima tappa del Giro austriaco in programma domani, domenica 7 luglio.

In questo momento tutti i pensieri sono rivolti alla famiglia del giovanissimo ciclista che ha perso la vita tragicamente. La dinamica dell'incidente non è chiara. Drege era diventato un ciclista professionista solo nel 2022 e quest’anno si era fatto notare dopo aver conquistato e vinto due piccole corse a tappe: il Tour di Rodi davanti all’italiano Romele e il Tour delle Isole del Sud Egeo in Grecia. Il ciclista norvegese era in procinto di firmare con la Jayco-AlUla e al Giro d'Austria era fino ad oggi fermo in 38^ posizione nella classifica generale.

Sui social tutti team hanno espresso un pensiero per André inviando note e messaggi di cordoglio alla famiglia per quanto avvenuto. Quello accaduto in terra austriaca non è il primo incidente mortale al Giro d'Austria. Nel 1962 morì Anton Frisch, poi nel 1973 l'australiano Graeme Jose. Nelle prossime ore sarà sicuramente più chiara anche la dinamica di questa tragedia che ha lasciato senza parole il mondo del ciclismo.