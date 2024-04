Solo un giocatore dell’Inter non ha subito festeggiato lo Scudetto: era a consolare quelli del Milan Nicolò Barella si è reso protagonista di un bel gesto dopo la fine del derby contro il Milan e la vittoria matematica dello Scudetto contro l’Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

175 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter ha potuto dare il la ai festeggiamenti per la vittoria matematica dello Scudetto grazie al successo nel derby contro il Milan. Una partita tesa, in cui non sono mancati i momenti di nervosismo con i giocatori entrati anche in rotta di collisione. C'è stato però anche spazio per gesti all'insegna della sportività, come quello di Nicolò Barella protagonista subito dopo il fischio finale.

Il calciatore della Nazionale era in panchina al momento della conclusione del derby, visto che Inzaghi aveva deciso di sostituirlo al 77′. Quando l'arbitro ha sancito la fine delle ostilità, anche lui si è riversato in campo: al contrario però dei suoi compagni che si sono recati sotto il settore occupato dai tifosi dell'Inter, lui ha fatto un percorso inverso. Barella con tanto di giubbotto addosso si è indirizzato verso i calciatori avversari.

Nicolò ha anteposto il saluto ai giocatori del Milan ai festeggiamenti, dimostrando grande fair play. In un video registrato dagli spalti di San Siro si può notare Barella andare a stringere la mano da solo, prima a Leao e poi a Giroud. Ad uno ad uno dunque il calciatore dell'Inter ha reso omaggio agli sconfitti consolandoli, prima di unirsi al gruppo scudettato dei nerazzurri. Un gesto da applausi.

Una bella lezione dunque quella di Barella, che fa il paio con quanto accaduto poco dopo quando i giocatori dell'Inter si sono ritrovati in piazza Duomo per un primo assaggio di festa con i tifosi. In quell'occasione il centrocampista, Lautaro Martinez e Calhanoglu hanno con decisione fatto capire ai sostenitori che i cori volgari contro Theo Hernandez non andavano bene, stoppandoli sul nascere. Nessuna necessità di andare oltre, rovinando un momento di gioia con un riferimento ad uno degli avversari sconfitti. Complimenti dunque a Barella per questa bella doppietta di sportività, che merita di essere celebrata.