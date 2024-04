video suggerito

Nuovo grave incidente al Giro dei Paesi Baschi: frattura per Mikel Landa, trasferito in ambulanza A meno di 24 ore dalla devastante caduta che ha coinvolto Vingegaard e altri 10 corridori, al Giro dei Paesi Baschi si è registrato un nuovo incidente: Mikel Landa ha abbandonato la gara immobilizzato sulla barella e trasportato in ambulanza in ospedale: per lui frattura della clavicola.

A cura di Alessio Pediglieri

A nemmeno 24 ore dall'orrenda caduta avvenuta giovedì 4 aprile nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, è avvenuto un altro incidente venerdì, nella fase inziale della 5a frazione: ad avere la peggio è stato Mikel Landa, corridore della Soudal Quick-Step che ha dovuto abbandonare la corsa, trasportato in barella sull'ambulanza per la frattura della clavicola.

Le immagini del terribile impatto sulla canalina di cemento e vicino ai massi a bordo strada che ha coinvolto 12 ciclisti nella giornata di giovedì è ancora di fronte agli occhi di tutti, eppure un'altra caduta devastante è avvenuta il giorno dopo a nemmeno 24 ore di distanza. Ad aggiungersi a Vingegaard, Evenepoel, Crass e Quinn in ospedale, è stato Mikel Landa che è stato coinvolto in un incidente insieme ad un gruppetto di corridori.

La rovinosa caduta è avvenuta poco prima della prima salita della giornata, quando lo scalatore spagnolo è caduto insieme al compagno di squadra Gil Gelders. Entrambi hanno dovuto ritirarsi e per la squadra belga della Soudal Quick-Step è stata una nuova giornata da bollino rosso dopo aver perso il leader Remco Evenepoel nel terribile incidente avvenuto ieri che ha messo sotto accusa anche l'organizzazione della gara. Con il presidente della corsa, Julian Eraso che ha rispedito al mittente qualsiasi critica, imputando agli stessi ciclisti le colpe di quanto accaduto.

Oltre a Landa e Gelders, hanno lasciato la gara anche Pelayo Sánchez (Movistar) e Gonzalo Serrano (Movistar). Ciò che ha preoccupato e non poco sono state le immagini relative proprio a Landa. Se per gli altri il bollettino medico si è limitato a diverse escoriazioni, botte e qualche punto si sutura, per lo spagnolo si teme qualcosa di peggio: è stato medicato sul posto, immobilizzato, issato in barella e trasportato sull'ambulanza. Poi la corsa in ospedale per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni generali che hanno evidenziato la frattura della clavicola.