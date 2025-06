Bruttissimo incidente nella Sprint della MotoGP al Mugello: paurosa carambola al primo giro

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Sprint Race della MotoGP al Mugello ha visto Marc Marquez trionfare ma ci sono stati attimi di grande paura poco dopo la partenza. Al primo Di Giannantonio ha innescato una carambola con Binder e Zarco che poteva portare a ben altre situazioni se le cose non fossero andate per il verso giusto: dopo i contatti che si sono verificati in piena curva ai box tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.

Il pilota romano della VR46 è subito scivolato in curva 1 ed è finito sul sudafricano della KTM, che si trovava nella sua traiettoria e a sua volta si è scontrato contro il pilota della Honda. Una caduta con l'effetto domino che ha portato alla bandiera gialla in pista ma che ha fatto preoccupare tutti gli appassionati, i meccanici e i Team Principal dopo aver visto volare sulla ghiaia Binder e Zarco: i due non sono rimasti incastrati sotto le moto e dopo la scivolata si sono rialzati sulle loro gambe.

Attimi di paura al primo giro della Sprint Race della MotoGP al Mugello: paurosa carambola con Giannantonio che colpisce Binder, che a sua volta si scontra con Zarco. Il pilota della VR46 ha perso il controllo in curva 1, finendo sul centauro della KTM che era sulla sua traiettoria: a sua volta Binder è finito sul pilota della Honda e l'effetto domino della caduta ha portato alla bandiera gialla in pista e ha lasciato tutti col fiato sospeso ai box finché i piloti non si sono rialzati sulle loro gambe e sono tornati lentamente dai loro rispettivi staff.

La gara sprint del GP d'Italia al Mugello ha visto Marc Marquez trionfare nonostante i problemi al via dovuti al limitatore della sua Desmosedici GP25: lo spagnolo ha poi recuperato dal settimo posto ed è andato a prendere anche la gara sprint dopo la pole position. Marc Marquez domina e non vuole lasciare nulla a nessun altro.