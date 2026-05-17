La dinamica del pauroso incidente di Zarco a Barcellona con la gamba incastrata nella moto di Bagnaia

La gara del GP della Catalogna della MotoGP conclusa con il successo di Fabio Di Giannantonio ha lasciato in eredità immagini difficili da dimenticare. Tra queste c'è anche il pauroso incidente che ha coinvolto Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Luca Marini alla ripartenza dopo la prima bandiera rossa. Una carambola violenta, avvenuta alla staccata di curva 1, che ha costretto la direzione gara a interrompere di nuovo il Gran Premio e che ha fatto temere il peggio per il pilota francese della LCR Honda.

La dinamica si capisce meglio osservando il video ripreso dalla tribuna. Il gruppo arriva compatto alla prima frenata dopo la ripartenza, in una situazione già molto delicata per gomme fredde, tensione altissima e posizioni da difendere in pochissimo spazio. Il francese del team LCR arriva lungo nella staccata e finisce per innescare il contatto con Luca Marini e Bagnaia. In pochi istanti più moto finiscono nella ghiaia, con i piloti trascinati nella via di fuga e le moto che continuano la loro corsa senza controllo.

Ad avere la peggio è proprio Zarco. Dopo la caduta, il pilota transalpino resta a terra in una posizione molto delicata, mentre la Ducati di Bagnaia scivola nella ghiaia e si capovolge accanto a lui. La gamba dell'alfiere del team di Lucio Cecchinello rimane incastrata sotto la moto del pilota italiano, rendendo immediatamente evidente la gravità potenziale dell'incidente.

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La gamba incastrata nella Ducati di Bagnaia: il momento della paura

Johann Zarco resta immobilizzato nella ghiaia, con la gamba bloccata nella dinamica della caduta. Bagnaia e Marini, anche loro coinvolti nell'incidente, si rialzano e corrono verso il francese, prima ancora di pensare alla gara o alla possibile nuova ripartenza. È l'immagine che racconta meglio la paura di quei secondi: due piloti appena caduti che si rendono conto della posizione in cui è rimasto il loro collega e provano immediatamente ad aiutarlo.

La direzione gara espone la bandiera rossa, la seconda di una domenica già segnata dal terribile incidente tra Pedro Acosta e Alex Marquez. I commissari raggiungono rapidamente il punto dell'impatto e intervengono per liberare il pilota e metterlo in sicurezza in atteso dell'arrivo, praticamente immediato, dei sanitari e dell'ambulanza. Le prime informazioni diffuse dal circuito hanno indicato il francese cosciente, ma il pilota è stato poi portato al centro medico e successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti alla gamba sinistra.

L'episodio ha scosso profondamente anche Luca Marini, che nel dopo gara ha spiegato di aver rivissuto il ricordo del suo incidente nei test della 8 Ore di Suzuka. Il motivo è chiaro: la posizione della gamba di Zarco, rimasta intrappolata sotto la moto, ha reso la scena particolarmente impressionante anche per chi era abituato a incidenti ad alta velocità. In quel momento la gara è passata in secondo piano.

Bagnaia, dopo la nuova interruzione, è riuscito a ripartire e ha poi chiuso sul podio grazie anche alle penalità post-gara. Ma la sua domenica di Barcellona resta segnata soprattutto da quella carambola: la Ducati nella ghiaia, Zarco bloccato sotto la moto e la corsa immediata insieme a Marini per provare ad aiutarlo, salvo poi evitare di toccarlo per non peggiorare la situazione. In un GP già caotico e drammatico, è stata una delle immagini più forti e più spaventose.