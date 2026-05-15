MotoGP, i risultati delle pre qualifiche a Barcellona: male Bagnaia e Martin, la classifica dei tempi

Le pre qualifiche del GP di Catalogna della MotoGP 2026 si chiudono con Pedro Acosta davanti a tutti e con due esclusi eccellenti dalla top 10: Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Sul circuito di Barcellona il pilota KTM ha firmato il miglior tempo in 1:38.710, precedendo Alex Marquez per appena 18 millesimi e Brad Binder, terzo a 70 millesimi dal compagno di marca. Il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi ha invece chiuso settimo, ma ben dentro la zona che vale il pass per fase decisiva delle qualifiche del sabato.

Il dato più rilevante della sessione, però, riguarda la lotta per gli ultimi posti che sono valsi l'accesso diretto al Q2. Bagnaia ha chiuso solo 12° con il tempo di 1:39.060, a tre decimi e mezzo da Acosta, restando fuori dai primi dieci. Ancora più complicato il venerdì di Jorge Martin, 17° in 1:39.389, dopo una giornata già segnata dalla caduta nelle Libere 1. Entrambi dovranno dunque passare dal Q1 nelle qualifiche del sabato.

Acosta primo nelle pre qualifiche MotoGP a Barcellona

La sessione premia una KTM molto competitiva: Acosta è stato il più veloce, Binder ha chiuso terzo, mentre Enea Bastianini non è riuscito a entrare direttamente in Q2 per un soffio avendo chiuso con l'11° tempo.

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Molto positiva anche la giornata di Alex Marquez, secondo con la Ducati del team Gresini, mentre Raul Fernandez porta l'Aprilia Trackhouse al quarto posto. Dentro la top 10 anche Johann Zarco con la Honda LCR e Joan Mir con la Honda ufficiale: un segnale importante per una casa che nelle ultime stagioni ha faticato molto sul giro secco. Bene anche Yamaha che porta due piloti diretti in Q2: oltre al solito Fabio Quartararo infatti entra per la prima volta in stagione in top-10 nelle pre qualifiche anche Jack Miller con la Yamaha del team Pramac.

Per Ducati, invece, il quadro è più contrastante: Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio sono davanti, ma Bagnaia, Morbidelli e Aldeguer restano fuori dal Q2 diretto e dovranno complicarsi il sabato passando dalla prima tagliola delle qualifiche. Stesso destino per Martin, caduto due volte nel venerdì catalano (dopo le Libere, è finito in ghiaia anche nelle fasi finali delle pre qualifiche) rimasto lontano dai tempi migliori con l'Aprilia ufficiale e dal suo compagno di squadra nonché, ad oggi, principale contendente per il titolo Marco Bezzecchi.

La classifica dei tempi delle pre qualifiche MotoGP a Barcellona