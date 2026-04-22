La Freccia Vallone 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Seixas favorito

Scatta mercoledì 22 aprile la Freccia Vallone 2026 che vede assoluto protagonista il diciannovenne francese Paul Seixas. La gara si concluderà sul tradizionale Mur de Huy dopo 200km e 11 cotes. Diretta in streaming e in TV solo su Discovery+ e Eurosport2.

È l'antipasto prima del piatto forte chiamato Liegi-Bastogne-Liegi: la Freccia Vallone si corre oggi, mercoledì 22 aprile, in Belgio, dove è atteso uno dei principali volti nuovi del ciclismo moderno, il diciannovenne francese Paul Seixas, assoluto favorito. La gara non avrà copertura televisiva o in streaming in chiaro ma sarà visibile solamente su Eurosport e Discovery+.

La corsa maschile tocca il traguardo delle 90 edizioni visto che la prima volta in assoluto quando si corse la Classica del Muro di Huy correva il lontanissimo anno 1936. E dal 1983 è proprio Huy a ospitare il traguardo che da 41 anni è posto sull'omonimo muro, vero e proprio "patrimonio mondiale del ciclismo" e che è tappa centrale del Trittico delle Ardenne che si apre con la Corsa della Birra, l'Amstel Gold Race e si chiuderà con La Doyenne, la Decana delle Monumento: la Liegi-Bastogne-Liegi.

I favoriti alla Freccia Vallone 2026: senza Pogacar ed Evenepoel spazio a Paul Seixas

Lo scorso anno fu Tadej Pogacar ad alzare le braccia al cielo ma quest'anno il cannibale sloveno non ci sarà. Così come non ha dato la propria adesione Remco Evenepoel. Due big che lasceranno spazio ad altri e si concentreranno sulla Doyenne, ultima occasione per concludere la prima parte di stagione dedicata alle Classiche nel modo migliore. Ma la Freccia Vallone non sarà una scorsa da dio minore, anzi. L'assenza dei big apre le porte ad una gara decisamente più incerta anche se il nome del baby prodigio francese Paul Seixas compare sulla bocca di tutti.

Le attese sono tutte per il francesino della Decathlon CMA CGM Team che sarà il faro della corsa davanti alle prime alternative nei nomi di Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers, già secondo due volte nel 2025 e nel 2024), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Italiani? Tifo per Christian Scaroni (XDS Astana Team).

Dove vedere la Freccia Vallone 2026 in diretta TV e streaming: gli orari

Oggi mercoledì 22 aprile la corsa maschile muoverà il primo colpo di pedale alle ore 10:10 da Herstal con la bandierina giù al Km 0 alle ore 10:25 mentre l'arrivo sul Mur de Huy è previsto tra le ore 16:11 e le ore 16:36. Non ci sarà copertura in chiaro da parte del servizio Rai. La copertura televisiva sarà garantita solamente a pagamento da Discovery+/Eurosport con diretta disponibile anche sulle piattaforme affiliate Discovery+ / HBO Max (Dazn, TimVision, Prime Video Channels).

Diretta in streaming su Discovery+ dalle ore 14:30 alle ore 16:45 e in TV, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 su Eurosport 2.

Senza il muro di Huy non può esistere la Freccia Vallone e infatti l'arrivo sarà posto ancora una volta sulla tradizionale e iconica rampa belga, anche se la partenza di questa 90a edizione, cambierà: i 200 km, netti, da percorrere con le sue 11 cotes e un totale di 3.241 metri di dislivello inizieranno per la prima volta da Herstal alle porte di Liegi. Dopo aver affrontato la Cote de Trasenster di 3,3 km al 4,3% e la Cote des Forges con i suoi 1,3 km al 7,8%, al centesimo km si entra nel circuito finale di 37,2 km da ripetere due volte. Dove si deciderà la gara tra la Cote d'Ereffe (2,1 km al 5%), la Cote de Cherave (1,3 km all'8,1%) e, soprattutto il terribile Mur de Huy (1,3 km al 9,6% di media): fatta eccezione per i primi metri le pendenze sono costantemente in doppia cifra: 10, 12, 14%. Tra i meno 400 e i meno 300 metri dall'arrivo, in prossimità della curva Claudy Criquielion, si tocca la pendenza massima: 19%.