Giro delle Fiandre 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Si corre domenica 6 aprile a partire dalle 10 il Giro delle Fiandre. Tutte le info su percorso, ciclisti favoriti e dove vedere in diretta tv, in chiaro e in streaming una classica del ciclismo.

Domenica 6 aprile il Giro delle Fiandre 2025 accende i riflettori sulla seconda corsa "monumento" della stagione. Mathieu van der Poel (reduce da una vittoria spettacolare per la volata con Filippo Ganna e Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo) è il favorito di turno, l'uomo a battere, il campione che può portare a quattro il numero delle vittorie bissando quella dell'anno scorso. Dovrà vedersela (anche) con Wout van Aert, altro alfiere della gara maschile che scatterà a partire dalle 10 da Bruges e si concluderà (intorno alle 16:30) con l'arrivo nella cittadina industriale di Oudenaarde dopo un percorso di 268,9 km che annovera ben 16 salite e 7 settori in pavé.

Alle 13:10, invece, ci sarà il via alla corsa femminile che vedrà sfidarsi Lotte Kopecky ed Elisa Longo Borghini: è l'italiana l'avversaria numero uno della padrona di casa belga, a cui nella scorsa stagione ha impedito il filotto di successi salendo sul gradino più alto del podio. Più breve il tracciato previsto dagli organizzatori: 168 km (12 salite e 7 tratti d'acciottolato).

Non è prevista alcuna diretta in chiaro sulla Rai per il Giro delle Fiandre che sarà trasmesso in tv e in streaming su Eurosport, Sky, NOW, Dicovery+ e Dazn e sarà visibile solo agli abbonati.

Il percorso del Giro delle Fiandre: 16 "muri" e 7 settori in pavé

Beernem, Aalter e Zulte sono i tre centri della Ronde che fanno da antipasto nella prova maschile che, a partire dalle 10, inizierà a Bruges. La carovana di ciclisti sarà messa a dura prova a Doorn, il primo dei settori in pavé (l'ultimo sarà al km 230,2 a Stationsberg) che accompagneranno i corridori fino al primo muro, l'Oude Kwaremont (da toccare due volte). Sarà solo un assaggio di quel che i ciclisti troveranno più avanti, come mostrato dalla mappa e dalle variazioni altimetriche (foto sotto) del territorio attraverso il quale s'inerpicano le strade. Il Paterberg comporterà l'ultimo sforzo prima di lanciarsi alla conquista della vittoria.

Quattro i picchi proibitivi, altrettante le pendenze sulle quali sfidarsi contando sulla forza delle gambe, un piano strategico calibrato e una risorsa di energie tale da affrontare al km 224,3 la tremenda scalata del Koppenberg (fino a toccare una quota del 22%) dopo aver scollinato altri punti molto ostici quali Wolvenberg (picco del 17.3% al km 147,9), Berg Ten Houte (picco del picco al 21% al km 195,2) per due volte Paterberg (picco al 20.3%) al km 218 (primo passaggio) e al km 255,7 (secondo passaggio).

Chi sono i favoriti per la vittoria del Giro delle Fiandre

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) è il corridore più atteso, il candidato numero uno alla conquista di questa edizione del Giro delle Fiandre. Ne ha vinte due negli ultimi tre anni (l'ultima nel 2024) con Tadej Pogacar (UAE Emirates) che gli ha impedito di centrare il tris. Tre in totale i titoli vinti, può entrare nella storia e diventare il più decorato di sempre. Mads Pedersen (Lidl Trek) e Filippo Ganna (INEOS) i ciclisti che possono dare filo da torcere all'olandese, con l'azzurro che potrebbe rinverdire i fasti di sei anni fa (2019), quando a svettare sul podio fu Mattia Bettiol. Proprio quest'ultimo non ci sarà a causa di un'infezione batterica polmonare.

Dove vedere il Giro delle Fiandre in diretta tv e in streaming

Il Giro delle Fiandre 2025 non andrà in onda in chiaro sulla Rai. La diretta tv della corsa "monumento" sarà trasmessa su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) con la telecronaca di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser. NOW, Dazn e Discovery+ completano l'offerta delle piattaforme a pagamento anche per la diretta streaming.