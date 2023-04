Il trionfo di Pogacar al Giro delle Fiandre vissuto dall’ammiraglia: urla in italiano e lacrime Un video registrato all’interno dell’ammiraglia del team Emirates durante il Giro delle Fiandre ha mostrato come il ds Baldato abbia incitato con trasporto Pogacar, riuscendo nell’intento. Emozioni allo stato puro.

A cura di Marco Beltrami

Tadej Pogacar si è preso il Giro delle Fiandre. Ennesima dimostrazione di forza del ciclista sloveno dell'UAE Team Emirates, confermatosi uno dei corridori più completi e versatili della storia. Nel suo palmares ha messo dunque anche questa classica dopo due Tour de France, due Liegi-Bastogne-Liegi, due Giri di Lombardia, due Tirreno-Adriatico, due UAE Tour, duna strade bianche e una Parigi-Nizza. Un risultato che ha premiato l'eccezionale lavoro della sua squadra.

Se infatti il classe 1998 di Komenda è andato più forte di tutti, tenendo alle spalle l'olandese Van der Poel unico in grado di impensierirlo, grandi meriti anche a chi lo ha spronato dall'inizio alla fine, facendosi sentire soprattutto nei momenti più concitati della gara quando c'era da tenere duro e chiudere il discorso. Stiamo parlando infatti di chi era a bordo dell'ammiraglia del suo team e che lo ha costantemente incitato.

Un video registrato all'interno della vettura ha mostrato Fabio Baldato, ex ciclista e attuale direttore sportivo dell'UAE Tour, seguire con trasporto la gara del suo atleta. Si può notare come il dirigente a più riprese abbia stimolato Pogacar per non fargli abbassare la guarda in vista del finale. Un fiume in piena, inizialmente in inglese per Baldato che ha ricordato allo sloveno il suo eccezionale valore: "Forza campione, forza. Distruggi tutti! Sei solo, sei il campione!".

Il ds per spingere il suo atleta all'ultimo sforzo ha poi sottolineato il vantaggio su van der Poel alle sue spalle con parole in italiano: "Bravo Tadej, bravo Tadej, full gas, non gli dare il tempo di recuperare". Tutto facendo riferimento ogni tanto anche agli altri componenti del team. Aggiornamento costante sui secondi di distacco, fino al momento in cui ha iniziato a vedere il traguardo per Pogacar: "Tu sei più forte di lui, sei il migliore e il numero uno del mondo e oggi fai la storia, dai è quasi fatta".

Il direttore sportivo, commosso per la consapevolezza dell'impresa ormai compiuta si è lasciato andare: "Grazie grazie grazie grazie, bravo!". Una gioia incontenibile condivisa con l'autista, con il quale c'è stato un bell'abbraccio carico di significato. Mani sul volto e lacrime per Baldato che ha continuato a ripetere: "Che corsa, che corsa. Grazie campione, grazie, grazie". Emozioni allo stato puro, per un lavoro di squadra perfetto.