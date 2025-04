video suggerito

Parigi-Roubaix 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Si corre oggi domenica 13 aprile a partire dalle 11:10 la 122ª edizione della Parigi-Roubaix. Tutte le info su percorso, ciclisti favoriti e dove vedere in diretta tv, in chiaro sui canali della Rai, in streaming una classica del ciclismo.

Parigi–Roubaix. Inferno del Nord. Reine. Ci sono molti modi per evocare la terza Classica-Monumento della stagione, che arriva dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, ma è identico e intatto il fascino della corsa che si disputa oggi, domenica 13 aprile, e sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti sui canali Rai (in abbonamento su Eurosport, Sky, NOW, Dicovery+ e Dazn). Partenza alle ore 11:10 da Compiégne (nel dipartimento dell'Oise, regione dell'Alta Francia) poi la carovana di ciclisti affronterà un percorso complessivo di 259,2 chilometri, di cui 55,3 su 30 settori in pavé fino al traguardo nel velodromo (con arrivo previsto tra le 17 e le 17:30 circa). Rispetto alla mappa della scorsa edizione c'è una modifica: è stata cancellata la tanto contestata chicane che precede la foresta di Arenberg e venne inserita ufficialmente per questioni di sicurezza.

Chi vincerà? Due i favoriti: Mathieu van der Poel, che ha conquistato la Milano-Sanremo, è l'uomo da battere avendo trionfato sia nel 2023 sia nel 2024; Tadej Pogacar, dominatore nelle Fiandre e alla prima partecipazione alla Parigi Roubaix. Attenzione, però, al belga Wout van Aert (che ha rischiato di farsi male testando pochi giorni fa il fondo acciottolato) e all'italiano Filippo Ganna che potrebbe regalare nuove emozioni al nostro Paese dopo il successo eroico di Sonny Cobrelli (2021).

Il percorso della Parigi-Roubaix: ecco l'Inferno del Nord

Il tracciato di questa edizione (122ª) della Parigi-Roubaix presenta alcune variazioni rispetto all'anno scorso: la più evidente è la chicane cassata dal tracciato ma nel novero delle modifiche vanno considerati anche un settore di pavé in più e un ingresso alla Foresta di Arenberg che avverrà in maniera diversa.

Il primo settore di acciottolato che mette a dura prova la resistenza dei ciclisti arriva dopo circa 100 chilometri, una volta lasciato alle spalle il villaggio di Troisvilles a Inchy. È da quale momento che la gara diventa particolarmente difficoltosa a causa delle caratteristiche condizioni del fondo stradale, che diventa quasi proibitivo attraverso la Foresta di Arenberg (2,3 km).

Un luogo mitico della Parigi-Roubaix, nel quale i corridori si tufferanno dopo aver affrontato quattro curve a destra, messe lì apposta per agevolare un ingresso più lento (e sicuro) in quel punto iconico. Mons-en-Pévèl e Carrefour de l'Arbre i tratti decisivi che spalancano il tragitto verso il velodromo. Lì, al termine di un giro e mezzo sulla pista in legno, verrà celebrato il vincitore.

Chi sono i favoriti per la vittoria della Parigi-Roubaix

Tadej Pogacar partecipa per la prima volta alla Reine e va a caccia di un successo che potrebbe fare di lui una sorta di leggenda. Reduce dalla straordinaria vittoria al Giro delle Fiandre, dovrà misurarsi coi muscoli di Mathieu van der Poel che ha vinto le ultime due edizioni e vuole fare filotto.

Un'impresa che proverà (anche) con l'aiuto del compagno di team, Jasper Philipsen, secondo sia nel 2024 che nel 2023 alle spalle dell'olandese. Da tenere d'occhio Wout van Aert e Mads Pedersen. L'Italia confida in Filippo Ganna, secondo alla Sanremo e ottavo al Fiandre.

Dove vedere la Parigi-Roubaix in diretta tv e in streaming

La buona notizia per gli appassionati di ciclismo è che la Parigi-Roubaix sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti gratis sulla Rai: a partire dalle 13:30 su RaiSport HD (canale 58) per poi passare su Rai 2 dalle 15:15, mentre Rai Play proporrà l'intero live streaming dell'evento. Gli abbonati alle piattaforme in pay-per-view potranno assistere alla corsa – tanto in tv quanto in streaming – su Eurosport 1, Sky (e Sky Go), NOW, DAZN, e Discovery+ che inizieranno la diretta a partire dalle 10:30 con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser.