Parigi-Roubaix 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

La Parigi-Roubaix, l'Inferno del Nord, una delle Classiche Monumento più dure ed entusiasmanti dell'intero circuito UCI è al via: oggi domenica 12 aprile, alle 11:05 il via ufficiale dopo i consueti rituali della firma e della punzonatura che inizieranno sin dalle 9:30. Poi, via lungo i devastanti 258,3 chilometri dell'edizione 123, per arrivare al Velodrome per capire chi sarà il nuovo eroe di giornata. Il tutto, in diretta TV e in live streaming, in chiaro grazie al servizio di RaiSport che seguirà i momenti più importanti quasi integralmente.

I favoriti della Parigi-Roubaix 2026: Van der Poel e Pogacar per riscrivere la storia

L'anno scorso finì con la vittoria di Mathieu Van der Poel. Nell'edizione precedente, stessa scena. In quella del 2023, ancora una volta l'olandese volante tagliò il traguardo per primo. Riuscirà nell'impresa – e nel record – di vincere la sua quarta Roubaix di fila? Sarebbe un evento storico, perché mai nessuno è riuscito a tanto. Così come sarebbe storica la vittoria di Pogacar: lo sloveno ci ha provato l'anno scorso, finendo sul pavé e ci ritenta quest'anno. Dovesse farcela, riscriverebbe la storia ancora una volta: sarebbe la sua quinta Monumento consecutiva (dopo la Liegi e il Lombardia a fine 2025, la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre in questo 2026), un'impresa mai vista prima.

Il pavé della Roubaix: l’inferno che attende i ciclisti per 55km divisi in 30 settori

Il tracciato della Parigi-Roubaix: Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle e il Carrefour de l’Arbre i momenti chiave

Il tracciato si sviluppa per 258,3 chilometri e attraversa diverse regioni del nord della Francia prima di raggiungere Roubaix. Come da tradizione, la corsa entrerà nel vivo con i suoi 30 settori in pavé a partire da Troisvilles, elemento distintivo che contribuisce alla selezione e all’imprevedibilità della gara (per un totale di oltre 55km sul ciottolato) anche se rispetto alla scorsa edizione ci sono 900 metri in meno di percorso e nel tratto centrale qualche rampa in più. Anche quest'anno l’organizzazione ha ribadito l’impegno sul fronte ambientale. Tra le indicazioni rivolte a squadre, staff e pubblico figurano la riduzione dei rifiuti, l’uso di materiali riutilizzabili e il rispetto delle zone dedicate allo smaltimento durante la corsa. Nei giorni precedenti la corsa, lungo alcuni settori chiave del pavé, in particolare nella Trouée d’Arenberg , sono state impiegate le tradizionali capre per la manutenzione del tracciato.

La Parigi–Roubaix e la sostenibilità: ancora una volta le capre sono state utilizzate per la "manutenzione"

Tronando al percorso, i tratti in pavé che rappresentano il fulcro tecnico della competizione e tra i più rilevanti della Roubaix restano ovviamente la Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle e il Carrefour de l’Arbre: tutti settori nei quali sono previste restrizioni severe anche per i veicoli al seguito ed anche per i mezzi stampa per evitare problemi ai ciclisti sulle strette carreggiate in ciottoli che verranno percorse a tutta velocità.

Dove vedere in diretta la Parigi-Roubaix 2026 in TV e in streaming

La Parigi-Roubaix sarà trasmessa in chiaro sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai che garantirà un riassunto importante del primo tratto di tracciato per poi seguire in diretta ogni momento della gara fino al traguardo. RaiSport per chi vuole seguirla in televisione e RaiPlay il portale di riferimento per gli internauti. Senza costi aggiuntivi. Che ci saranno invece per gli abbonati che potranno seguire in diretta l'Inferno del Nord su Eurosport e Discovery+ per una Classica tra le più seguite e amate di sempre dagli appassionati: nel 2025 la corsa ha registrato un picco di 4,4 milioni di spettatori e una media superiore ai 2,7 milioni, dati che confermano l’interesse globale per l’evento.