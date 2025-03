video suggerito

Van der Poel si prende gioco di Pogacar sulla Cipressa: ciò che non si è visto alla Milano-Sanremo Immagini inedite lungo la salita della Cipressa nell'ultima Milano-Sanremo, rivelano lo straordinario stato di forma psicofisica di Mathieu Van der Poel: mentre Pogacar scattava cercando la fuga, l'olandese si riforniva tranquillamente.

A cura di Alessio Pediglieri

Mathieu Van der Poel è stato il dominatore dell'ultima Milano-Sanremo prendendosi il secondo successo a due anni dal primo, in una prova di forza fenomenale contro un indemoniato Pogacar e un irriducibile Filippo Ganna. Ma nella diretta TV che ha seguito la corsa è sfuggito un attimo, in cui si è evidenziata il formidabile stato di forma psicofisico in cui si trovava Van der Poel. Da alcune immagini inedite, in uno degli scatti imperiosi di Pogacar sulla Cipressa, si è visto l'olandese prendersi il tempo di rifornirsi, prima di ritornare sullo sloveno con una facilità a dir poco disarmante.

Sull'ultima Milano-Sanremo si è già detto di tutto, o quasi. Con la splendida vittoria di Van der Poel che si prende per la seconda volta la Classicissima, cosa che non avveniva da 17 anni a questa parte nel vedere lo stesso ciclista al traguardo in più di una occasione. Si è narrato dalla eroica resistenza di Filippo Ganna, secondo al traguardo, che ha saputo tenere e giocarsi fino all'arrivo il successo con due mostri sacri. Si è detto anche del record di Pogacar ottenuto sulla Cipressa e della scalata sul Poggio quasi da primato. Ma non si è parlato di un gesto che ha immortalato in tutto e per tutto la strapotenza Van der Poel, non ripreso dalle telecamere ufficiali della corsa.

Cos'è successo sulla Cipressa: gli scatti ripetuti di Pogacar

L'UAE Team Emirates-XRG e Tadej Pogacar hanno dato spettacolo nel corso della gara, facendo a pezzi il gruppo con una serie di attacchi e accelerazioni, sulla Cipressa a tal punto che solo in due Mathieu Van der Poel e Filippo Ganna sono riusciti a seguirlo. A 23 chilometri dal traguardo, il campione del mondo ha provato per la prima volta a staccare Van der Poel e Ganna, ma senza successo. E ciò che Van der Poel ha fatto poco prima della rasoiata di Pogacar ha mostrato al mondo la lucidità e la straordinaria forma psicofisica dell'olandese, nel momento cruciale della corsa.

Cos'ha fatto Van der Poel mentre Pogacar scattava sulla Cipressa

La UAE ha appena finito di fare selezione, Pogacar ha preso la testa della corsa e allunga inesorabile. Dietro di lui solo in due, Van der Poel e Ganna. Per lo sloveno, ancora troppi. E così nuovo scatto e allungo, poi un terzo. Nel tentativo di scrollarsi di dosso i due avversari, provando la fuga in solitaria. Ma mentre cercava di allontanarsi a tutta velocità, a bocca aperta e ingobbito sulla bici, Van der Poel si è addirittura preso il tempo di rifornirsi: il campione olandese si accosta, prende borraccia e gel dall'addetto dell'Alpecine, ripone il tutto sulla bici e solamente dopo ritorna a pedalare. Andando a riprendere Pogacar con una naturalezza e una facilità che hanno dell'impressionante: già a oltre 20km da Sanremo si era capito che avrebbe vinto al traguardo.