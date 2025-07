video suggerito

Pogacar straripante al Tour, volata perfetta per la vittoria numero 100: anche Van der Poel si inchina Tadej Pogacar fenomenale nella quarta tappa del Tour: vince di prepotenza su Van der Poel e Vingegaard. Per lo sloveno è la centesima vittoria in carriera: "La volevo con tutto me stesso, la squadra è stata perfetta. Vincere così lascia senza parole"

A cura di Alessio Pediglieri

A Rouen in occasione della quarta tappa del Tour de France, Tadej Pogacar si è preso la vittoria numero 100 in carriera, stampando al traguardo in volata Mathieu van der Poel e Jonas Vingegaard. Prova di forza impressionante del campione sloveno che già sull'ultima rampa aveva provato a fare la differenza staccando tutti e involandosi con fanese della Visma. Poi lo sprint conclusivo con Pogacar che ha atteso la partenza di VDP per poi superarlo agilmente e avere tutto il tempo di alzare le braccia al cielo prima della linea d'arrivo.

La volata strapotente di Pogacar per la vittoria numero 100: anche Van der Poel si inchina

Un finale che ha regalato emozioni e ripagato di una tappa altrimenti anonima. Basti vedere il podio di giornata con i migliori che si sono dati battaglia fino alla fine: Tadej Pogacar primo, Mathieu Van der Poel, terzo Jonas Vingegaard. La creme del ciclismo moderno con la UAE che ha gestito alla perfezione l'ultimo chilometro rispondendo alla Visma che precedentemente aveva provato a farla da padrona. Il tutto alla vigilia di una cronometro, domani, che potrebbe ribaltare ancora una volta le carte in tavola, con un Evenepoel che è rimasto oggi a guardare ma che potrà giocarsi le sue armi migliori nella 33 chilometri di Caen.

Pogacar soddisfatto: "Squadra perfetta. Senza parole vincere così con la maglia iridata addosso"

Un Pogacar felice e soddisfatto a fine tappa che si gode il successo che ha cercato con tutto se stesso, coadiuvato da una UAE perfetta: "Durissima, io ci ho provato, la squadra ha fatto un lavoro fantastico anche quando altri hanno provato ad attaccare. Mi hanno lasciato senza parole. Vingegaard ha provato a restare con me e ci è riuscito, poi volevo questa vittoria. La numero 100?" ha ricordato Pogacar, estremamente soddisfatto. "La volevo con tutto me stesso, è stato stupefacente. C'erano tutti i migliori insieme, non sai mai cosa possa accadere in queste situazioni, questa è l'essenza del ciclismo. Domani la cronometro? Vedremo cosa accadrà, anche per la maglia gialla ma l'emozione più grande è vincere anche indossando questa maglia, quella da Campione del Mondo".