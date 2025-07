Van der Poel è la nuova maglia gialla del Tour: Pogacar beffato soltanto per un secondo

Incredibile finale nella sesta tappa del Tour de France, Van der Poel strappa la maglia gialla a Pogacar per appena un secondo. Primo posto invece per Healy.

È incredibile quanto accaduto nel finale della sesta tappa del Tour de France: la vittoria va a Ben Healy che si gode il primo successo in Francia, ma clamorosamente cambia tutto nella classifica generale dopo la cronometro di ieri che ha stravolto ogni cosa. Tadej Pogacar si era preso il primo posto ma oggi Mathieu van der Poel gli ha soffiato la maglia gialla in un finale thriller, superandolo prima del traguardo per appena un secondo.

L'olandese è arrivato stremato alla fine del percorso, così stanco da accasciarsi quasi sulla sua bicicletta negli ultimi metri, ma ha compiuto un'impresa straordinaria che lo ha portato al primo posto della classifica generale. La tappa non era congeniale alle sue caratteristiche ma ha stretto i denti rivoluzionando ancora le cose in un Tour che continua a regalare grandissime emozioni.

Van der Poel maglia gialla per un secondo

La sesta tappa ha regalato un finale che ha tenuto sulle spine tutti gli spettatori. Healy ha ottenuto un successo meritatissimo, lasciando tutti i compagni in fuga quando mancavano 40km al traguardo e creando il vuoto dietro di sé, ma più interessante sono le dinamiche della classifica generale che oggi ha incoronato Van der Poel. L'olandese ha superato Pogacar, maglia gialla di questa competizione, per appena un secondo e gli ha strappato il primo posto davvero per un soffio, dando vita a un arrivo clamoroso. Indosserà la maglia tanto ambita per la quarta volta in questo Tour, sperando di riuscire a recuperare completamente le energie per difenderla dagli attacchi del suo rivale. In agguato c'è sempre Remco Evenepoel, vincitore della cronometro di Caen ma distante 43 secondi.

La classifica della 6ª tappa

Ben Healy IRL (EF Education) 4h24’11” Quinn Simmons USA (Lidl-Trek) a +2’44” Michael Storer AUS (Tudor) a +2’51” Eddie Dunbar IRL a +3’21” Simon Yates GBR a +3’24” Will Barta USA a +3’29” Harold Tejada COL a +3’52” Mathieu Van der Poel NED a +3’58” Tadej Pogacar SLO a +5’27” Jonas Vingegaard DEN a +5’27”

La classifica generale